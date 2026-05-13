الصحة: تقديم 2528 خدمة عبر عيادات بعثة الحج المصرية في الأراضي المقدسة

أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم 2528 خدمة طبية من خلال عيادات بعثة الحج الطبية المصرية في الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، وذلك منذ بداية توافد أفواج الحجاج المصريين وحتى مساء الثلاثاء 12 مايو الجاري.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحالة الصحية العامة لجميع الحجاج المصريين في الأراضي المقدسة مستقرة وبخير، ولم يتم رصد أي انتشار لأمراض معدية بينهم، وذلك في إطار التنسيق الوثيق والتعاون المستمر مع الجهات الصحية السعودية الشقيقة.

عيادات المدينة المنورة



‎ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد مصطفى، رئيس البعثة الطبية المصرية للحج، أن إجمالي الخدمات المقدمة يوم الثلاثاء 12 مايو بلغ 653 خدمة طبية، منها 176 خدمة في عيادات المدينة المنورة و477 خدمة في عيادات مكة المكرمة. وأشار إلى خروج 8 حالات من المستشفيات السعودية بعد تحسن حالتهم الصحية، وحجز 6 حالات بالأقسام الداخلية في المدينة المنورة، و8 حالات بمستشفيات مكة المكرمة (منها 3 حالات بالرعاية المتوسطة، وحالتين بالرعاية المركزة، و3 حالات بالأقسام الداخلية، من بينهم حالة أورام بدأت جلسات العلاج الكيماوي).

‎وأعرب الدكتور أحمد مصطفى عن خالص التقدير والامتنان للرعاية الطبية المتميزة والدعم السريع والمهني الذي تقدمه المستشفيات السعودية للحجاج المصريين.

‎وتؤكد وزارة الصحة والسكان استمرار المتابعة الدائمة للحجاج المصريين في أماكن إقامتهم، مع مواصلة التنسيق الكامل والمستمر مع السلطات الصحية السعودية، لضمان تمتع جميع ضيوف الرحمن بصحة جيدة وسلامة تامة أثناء أداء مناسك فريضة الحج.