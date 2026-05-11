وسط أجواء إيمانية.. نقابة المهندسين تودع بعثة حجاجها إلى الأراضي المقدسة

نظّمت نقابة المهندسين المصرية ندوة للاحتفاء وتوديع بعثة حجاج النقابة من فئات الحج السياحي والاقتصادي وحج الهيئات للعام الهجري 1447هـ – 2026م، وذلك بحضور الدكتور المهندس محمد عبدالغني نقيب المهندسين، والمهندس هشام أمين أمين الصندوق، والمهندس حامد بسيوني عضو المجلس الأعلى، قبل توجه الحجاج إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج.

وشهدت الندوة حضور ممثلي شركات السياحة المتعاقدة مع النقابة، إلى جانب عدد كبير من الحجاج وذويهم، وسط أجواء روحانية غلبت عليها الدعوات بأن يتقبل الله منهم حجهم ويعيدهم سالمين إلى أرض الوطن.

واستُهلت الفعاليات بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمات لمسؤولي النقابة أكدوا خلالها حرصهم على توفير أفضل مستوى من الخدمات والرعاية للحجاج طوال فترة الرحلة.

وأكد نقيب المهندسين، الدكتور محمد عبدالغني، أن النقابة تعمل باستمرار على تطوير منظومة الحج من حيث جودة الخدمات ومستوى التنظيم، بما يضمن راحة الحجاج منذ لحظة السفر وحتى العودة، مشيرًا إلى أن النقابة تسعى خلال السنوات المقبلة إلى تنظيم أفواج أكبر وتقديم خدمات أكثر تميزًا لأعضائها.

كما وجّه الشكر إلى اللجنة المنظمة، مؤكدًا أن خدمة حجاج بيت الله الحرام تمثل مسؤولية كبيرة ومهمة مقدسة.

من جانبه، أعرب المهندس هشام أمين، أمين صندوق النقابة، عن سعادته بتوديع بعثة الحجاج، مؤكدًا أن أداء فريضة الحج رحلة إيمانية عظيمة تتجاوز كل الحسابات الدنيوية، وأن النقابة حريصة على تنظيم البعثة بأفضل صورة ممكنة.

بدوره، أوضح المهندس حامد بسيوني أن النقابة تعاقدت مع شركات سياحة ذات خبرة وكفاءة عالية لتقديم أفضل الخدمات للحجاج، مؤكدًا استمرار التواصل مع أعضاء البعثة طوال فترة الرحلة من خلال المشرفين المرافقين لهم لتذليل أي عقبات قد تواجههم.

وأشار إلى أن النقابة ستسعى خلال السنوات المقبلة إلى زيادة عدد التأشيرات المخصصة لأعضائها، بما يتيح الفرصة أمام أعداد أكبر من المهندسين لأداء الفريضة.

وشهدت الندوة أيضًا شرحًا تفصيليًا لمناسك الحج قدّمه الشيخان علي محمد أحمد وعمرو برعي سالم من علماء الأزهر الشريف، حيث أجابا عن استفسارات الحجاج وقدّما إرشادات دينية تساعدهم على أداء المناسك بصورة صحيحة.

كما استعرض مسؤولو شركات السياحة برامج رحلات الحج وآليات التنقل والإقامة والخدمات المقدمة للحجاج، مؤكدين التزامهم الكامل بتوفير سبل الراحة والرعاية طوال فترة الرحلة.