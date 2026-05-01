نقابة المهندسين تكرم رائدات ومثاليات المهنة والرموز البارزة

تنظم النقابة العامة للمهندسين، برئاسة الدكتور محمد عبد الغني، احتفالية خاصة بمناسبة عيد الأم ويوم المرأة، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهر غد السبت، بقاعة الاحتفالات الكبرى بنقابة المهندسين "مسرح النقابة".

ويشهد الحفل مراسم تكريم للأمهات المثاليات من المهندسات بمختلف المحافظات والنقابات الفرعية، إلى جانب تكريم عدد من المهندسات صاحبات الإنجازات المهنية المتميزة، فضلا عن الاحتفاء بنخبة من المهندسات اللاتي قدمن نماذج مشرفة وأدوارًا بارزة ومؤثرة في العمل الهندسي والمهني.

ومن بين أبرز المكرمات: المهندسة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندسة ليلى إبراهيم، مهندسة بهيئة الطاقة الذرية، والمهندسة أماني النجار، أول مهندسة مصرية وعربية تعمل في مجال صيانة الطائرات.