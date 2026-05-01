بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر

الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من رحاب الجامع الأزهر
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من رحاب الجامع الأزهر
شيماء جمال

نقلت صفحة الأزهر الشريف، بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة  من رحاب الجامع الأزهر الشريف 13 ذي القعدة لعام 1447 هـ، الموافق 2026/5/1 م.
 

وتلا قرآن الجمعة للقارئ الشيخ: عادل محمود زَيَّان إمام القبلة بالجامع الأزهر ويُلقي خطبة الجمعة: أ.د/ إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق. والخطبة تحت عنوان: (والله يحب المحسنين).

هل  تبطل صلاة من تحدث أثناء خطبة الجمعة

هل  تبطل صلاة من تحدث أثناء خطبة الجمعة؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية.

وقالت دار الإفتاء: أجمع الفقهاء على أنَّ من تكلم ولغا لم يعد الجمعة وصلاته صحيحة شرعًا ولكن ثوابها ناقص.

ونوهت أنه لا معارضة بين الحكم بصحة صلاة من تكلم وبين ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه: «وَمَنْ تَكَلَّمَ فَلَا جُمُعَةَ لَهُ» أخرجه الإمام أحمد؛ لأنَّ معنى "لَا جُمُعَةَ لَهُ" أي: كاملة الثواب، ولا يُراد به: بطلان جمعة من تكلم.

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (2/ 533، ط. دار السلام) في معنى الحديث: [قال العلماء معناه: "لَا جُمُعَةَ لَهُ" كاملة؛ للإجماع على إسقاط فرض الوقت عنه] اهـ.

نهي المصلي عن الكلام أثناء خطبة الجمعة

هل يجوز نهي المصلي عن الكلام أثناء خطبة الجمعة؟ سؤال أجاب عنه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

وقال الأزهر للفتوى، إن الإنصات لسماع خطبة الجمعة واجب؛ رجاءَ أن ينتفع المسلم بأوامر الله، ووصايا سيدنا رسول الله ﷺ فيها، قال ﷺ: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت، والإمام يخطب، فقد لغوت». [متفق عليه]


وفي الحديث نهيٌ عن مُطلق الكلام وقت الخُطبة، حتى وإنْ اشتمل على أمرٍ بمعروفٍ؛ كأمر أحد بالإنصات، أو نهيه عَن التحدُّث والإمام يخطب، وإنْ كان لا بُدّ فليشر إلى المتحدث بيده ليكُفّ عَن الحديث، ومن تكلَّم فصلاته صحيحة، وإن كان أجر من صَمَت ليس كَمَن تحدَّث أثناء الخُطبة.

الامتناع عن الكلام أثناء الخطبة
وشدد الأزهر للفتوى على أن الإنصات لخطبة الجمعة واجب شرعي، ويقصد به الامتناع التام عن الكلام أثناء الخطبة، حتى وإن كان الكلام في طاعة، كالأمر بالمعروف أو الصلاة على النبي.

ونوه بأنه لا حرج في الإشارة باليد فقط لمن يتحدث حتى يتوقف، دون أن ينطق بكلمة، مؤكدا أن من تكلم أثناء الخطبة لا تبطل صلاته، لكن أجره لا يكون كأجر من حافظ على الصمت الكامل.

وأكد على أن السكوت والإنصات أثناء الخطبة من أدب الجمعة وتمام فضلها، ليتحقق المقصود من الخطبة في التذكير بأوامر الله ونواهيه، وتوجيهات النبي.

