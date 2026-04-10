ماجدة خير الله تكشف عن رأيها في إعادة تقديم اللص والكلاب.. خاص
بلجيكا تطالب بأن يشمل وقف إطلاق النار لبنان
البرلمان العربي: العدوان على لبنان يهدد بانفجار إقليمي ومصر تتحرك بقوة ضده
وزير المالية: إجراءات استبقاية لمواجهة التحديات الإقليمية في الموازنة الجديدة
بصواريخ نوعية.. حزب الله يستهدف القاعدة البحرية العسكرية في ميناء أشدود
حتى 19 أبريل.. فتح باب التقدم لـ414 وحدة صناعية مجهزة في 12 مجمعًا
رغم إخفاءها للخسائر.. 7527 مصابا في إسرائيل منذ بدء حرب إيران
حريق بمطعم أعلى كوبري سيدي جابر بالإسكندرية وإصابة 3 أشخاص
بعد 14 يوماً.. إنقاذ عامل عالق داخل نفق منجم ذهب في المكسيك
هاجر أحمد تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام
محافظ الجيزة يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد
خلف الكواليس.. تحركات إسرائيلية لبناء قاعدة عسكرية في أرض الصومال
ديني

غسل يوم الجمعة.. اعرف حكمه ووقته وكيفيته

شيماء جمال

أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية معلومات عن غسل الجمعة.

حكم غسل الجمعة
قال الأزهر للفتوى انه يسن للمسلم الاغتسال قبل ذهابه لصلاة الجمعة، وهو من آكد السنن؛ لحديث سيدنا رسول الله ﷺ: «مَن غسَّلَ يومَ الجمُعةِ واغتَسَلَ، ثم بكَّرَ وابتَكَرَ، ومَشى ولم يَركَبْ، ودَنا منَ الإمامِ، فاستَمَعَ ولم يَلغُ، كان له بكلِّ خُطوةٍ عَملُ سَنةٍ أجْرُ صيامِها وقيامِها». [أخرجه أبو داود]

وقت الاغتسال للجمعة
وأوضح عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، أن وقت الاغتسال ويبدأ من طلوع فجر يوم الجمعة وحتى الخروج للصلاة، ويفضَّل أن يكون الغُسل قبل الخروج إلى المسجد، حتى يكون أنشط للبدن، وأنقى للرائحة.

كيفية غسل الجمعة
وبين أن هيئة غُسْل الجمعة كالغُسل مِن الجنابة، -ويجزئ عنهما غُسل واحد في وقت الاغتسال للجمعة-، ويبدأ بالنية ثم تعميم جميع الجسد بالماء، وإيصاله لجميع أجزاء بشرة أعضاء الجسم وشعره.
وكمال الاغتسال يكون على هيئة غسل سيدنا رسول الله ﷺ الذي روته لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حين قالت: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ، بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي المَاءِ، فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعَرِهِ، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ يُفِيضُ المَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ». [متفق عليه]

هل تصلي المرأة الظهر وقت خطبة الجمعة أم بعدها؟
يوم الجمعة من الأيام المميزة عند المسلمين، والتي تختلف طقوسه عن أي يوم أخر في الأسبوع، فقال الله عز وجل في سورة الجمعة الآية 9، (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ) صدق الله العظيم.

ورد سؤال لدار الإفتاء، مضمونة: "هل تصلى المرأة الظهر وقت خطبة الجمعة أم بعدها ؟".

قالت الإفتاء : وقت صلاة الظهر يبدأ من زوال الشمس عن كبد السماء إلى جهة الغرب، ويمتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، من غير أن يعتد بالظل الذي كان للشخص عند الزوال.

وهذا هو التحديد الشرعي الذي جاء به الوحي من الله تعالى لوقت صلاة الظهر، ومن لم تجب عليه الجمعة، كالمرأة ونحوها، وأدى صلاة الظهر في أي جزء من هذا الوقت، فهو مصيب وفعله ذلك جائز، سواء كان ذلك أثناء خطبة الجمعة، أو بعدها. قال ابن قدامة في المغني ( فأما من لا تجب عليهم الجمعة كالمسافر والعبد والمرأة والمريض وسائر المعذورين فله أن يصلي الظهر قبل صلاة الإمام في قول أكثر أهل العلم).

ولكن إذا كانت المرأة قريبة من مكان المسجد الذي تقام فيه الجمعة، أو كانت لديها وسيلة ما لسماع الخطبة، فلا بأس أن تستمع للخطبة لتستفيد منها، ثم تصلي الظهر بعد ذلك.

الشاب أحمد محمد عبد الهادي

الحلم انتهى مبكرا.. شاب مصري يسافر إلى أوروبا بحثا عن لقمة العيش والقدر يكتب له نهاية مأساوية

صورة من الفيديو

مشهد يهز القلوب.. فيديو اعتداء جماعي مروّع خارج مصر على سيدة يشعل الغضب

التصالح

التصالح في مخالفات البناء.. الحكومة تعلن أخبار جديدة

الكويت

الحرس الوطني الكويتي: أضرار مادية جسيمة في أحد المواقع إثر استهداف مسيرة معادية

الشاب الضحية

علاقة عاطفية كلمة السر.. كشف غموض مقـ.تل صاحب كافيه بمنشأة القناطر

الاهلي

إيهاب الكومي: مسؤول كبير في اتحاد الكرة هنأ محمود وفا بقرار ضربة جزاء الأهلي

سعر الدولار

أكبر سعر دولار في السوق الرسمية اليوم

صورة أرشيفية

الصين تتحرك دبلوماسيا في أزمة إيران وتمنح طهران مخرجا سياسيا

أكرم القصاص

كاتب صحفي: مصر تحركت مبكرا لاحتواء الأزمة الإقليمية

ريهام عبد الغفور

ريهام عبد الغفور: تعرضت للتحرش في عمر 6 سنوات وفضلت خايفة أتكلم 32 سنة

واشنطن وطهران

خبير علاقات دولية: فشل الحسم العسكري يدفع واشنطن وطهران للمفاوضات.. والتصعيد في لبنان يهدد بإفشالها

بالصور

خالد سليم يتألق في لوس أنجلوس ويستعد لجولة حفلات جديدة بأمريكا

توفير 2064 فرصة عمل داخل 33 مصنعا وشركة بالقطاع الخاص في الشرقية

إطلالة ساحرة.. نسرين طافش تستعرض جمالها

لوك كاجوال.. بوسي تخطف الأنظار بظهورها الأخير

محمد وزيري

9.5 مليون جنيه و800 ألف دولار.. تفاصيل جديدة في سرقة مدير أعمال هيفاء وهبي أموالها

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد