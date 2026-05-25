الزمالك ينهي أزمة مستحقات مساعدي جوميز ويخاطب فيفا رسميًا

نجح نادي الزمالك في إنهاء أزمة المستحقات المالية الخاصة بالبرتغاليين لويس فيسنتي كاسترو وجواو إسبينوسا ميجيل، مساعدي المدير الفني السابق جوزيه جوميز، خلال الساعات الماضية.

وقامت إدارة الزمالك بتحويل المستحقات المتأخرة للثنائي، مع مخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رسميًا، من أجل التأكيد على تسوية الملف بشكل كامل وإنهاء الأزمة بصورة نهائية.

وجاءت عملية السداد؛ من خلال العوائد المالية الخاصة بالتطبيق الرسمي للنادي "زملكاوي"، ضمن تحركات الإدارة لحل أزمة القيد ورفع العقوبات المفروضة على النادي.

وفي الوقت نفسه، وجهت إدارة تطبيق "زملكاوي" رسالة شكر إلى جماهير الزمالك، مشيدة بالدعم المستمر والمساندة الكبيرة التي تقدمها الجماهير للنادي، مؤكدة استمرار الجهود للمساهمة في إنهاء كافة الملفات المتعلقة بأزمة القيد خلال الفترة المقبلة.