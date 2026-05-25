ناقد رياضي: محمد عبد المنعم ضمن المرشحين للخروج من قائمة المونديال

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض أول مبارياته الودية ضمن برنامج الإعداد لبطولة كأس العالم 2026، عندما يلتقي منافسه منتخب روسيا مساء الخميس المقبل.

وكتب الناقد الرياضي أحمد جلال عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "محمد عبد المنعم ضمن المرشحين للخروج من قائمة المونديال".

ويواصل منتخب مصر تحضيراته استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، التي يخوض الفراعنة منافساتها ضمن المجموعة السابعة والتي تضم كذلك منتخبات بلجيكا، وإيران، ونيوزيلندا.

وسيخضع لاعبو منتخب مصر خلال الساعات المقبلة لجلسة التصوير الرسمية لبطولة كأس العالم داخل مقر معسكرهم المقام حاليا، بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.