طقس اليوم.. اضطراب قوي بالملاحة البحرية وعواصف ترابية في هذه المحافظات

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل الحالة الجوية والظواهر المتوقعة اليوم، الثلاثاء 26 مايو 2026؛ حيث تشهد البلاد طقساً ربيعياً معتدل الحرارة في الصباح الباكر.

يتحول الطقس اليوم إلى مائل للحرارة نهاراً على السواحل الشمالية، وحار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، بينما يظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويعود معتدلاً ومائلاً للبرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.

تحذير عاجل من اضطراب الملاحة البحرية

حذرت الهيئة من اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة؛ حيث من المتوقع أن تصل سرعة الرياح هناك إلى (40 إلى 60) كم/س، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بقيم تتراوح بين (2 إلى 3.5) متر، مناشدة الصيادين ومرتادي البحر توخي أقصى درجات الحذر.

كما حذرت الأرصاد من نشاط للرياح على أغلب الأنحاء تتراوح سرعتها بين (30 إلى 40) كم/س على فترات متقطعة، مؤكدة أنها قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظة البحر الأحمر وبعض المناطق المكشوفة من جنوب البلاد.

خريطة الظواهر الجوية والأمطار المتوقعة اليوم:

شبورة مائية كثيفة: رصدت الهيئة تكون شبورة مائية من الساعة 4 إلى 8 صباحاً، قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

فرص أمطار خفيفة: توجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

سحب منخفضة ورذاذ: تتهيأ فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

درجات الحرارة اليوم

وحول درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء (العظمى / الصغرى):

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 30 | الصغرى 19

السواحل الشمالية: العظمى 25 | الصغرى 18

شمال الصعيد: العظمى 32 | الصغرى 19

جنوب الصعيد: العظمى 37 | الصغرى 24

وشددت الهيئة في ختام بيانها –الذي حمل تهنئة "كل عام وأنتم بخير" بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك– على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة ومتابعة التحديثات أولاً بأول.