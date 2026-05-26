زيزو يكشف الفارق بين الأهلي والزمالك: الاستقرار يصنع النجاح

كشف أحمد سيد زيزو عن الفارق الكبير الذي لمسه بين الأوضاع الإدارية داخل ناديي الزمالك والأهلي، مؤكدًا أن الاستقرار الإداري والالتزام المالي داخل الأهلي يمنح اللاعبين حالة من التركيز والهدوء تساعدهم على تقديم أفضل مستوى داخل الملعب.

وأوضح زيزو أن فترته مع الزمالك شهدت العديد من الأزمات المتعلقة بتأخر المستحقات المالية، مشيرًا إلى أنه كان يمر أحيانًا بفترات تصل إلى ثلاثة أو أربعة أشهر دون الحصول على راتبه، وهو ما كان يفرض ضغوطًا كبيرة على اللاعبين داخل الفريق.

وأشار إلى أن الوضع داخل الأهلي مختلف تمامًا، حيث توجد منظومة احترافية واضحة ونظام ثابت يضمن لكل لاعب حقوقه بشكل منتظم، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الأداء الفني والاستقرار النفسي داخل غرفة الملابس.

وأضاف زيزو أن الأهلي يمتلك عناصر مميزة في جميع المراكز، وأن الفريق عندما يكون مكتمل الصفوف وفي أفضل حالاته يصبح من الصعب على أي منافس الوقوف أمامه، مؤكدًا أن النتائج السلبية الأخيرة لا تعبر عن الإمكانيات الحقيقية للفريق.

كما شدد على أن الجماهير دائمًا ما تربط تقييم اللاعبين بالنتائج الجماعية، موضحًا أن أي فترة تراجع يتعرض لها الفريق تؤدي تلقائيًا إلى انتقادات واسعة، حتى لو كانت الأرقام الفردية لبعض اللاعبين جيدة.

وتطرق زيزو إلى الحديث عن مسيرته الكروية، مؤكدًا أن تجربته الطويلة داخل الزمالك منحته خبرات كبيرة، وأنه لا يمكن الحكم على أي تجربة جديدة في فترة قصيرة، خاصة أن بناء الانسجام والتأقلم يحتاج إلى وقت.

وأكد اللاعب أن علاقته بزملائه داخل الأهلي ممتازة، وعلى رأسهم إمام عاشور، نافيًا وجود أي خلافات أو منافسة سلبية بينهما، مشيرًا إلى أن الجميع داخل الفريق يعمل لهدف واحد وهو إعادة الأهلي إلى منصات التتويج وتحقيق البطولات خلال الفترة المقبلة.