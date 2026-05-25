مصطفى شوقي يطلق عجيبة الدنيا دي .. أحدث أعماله الغنائية

طرح المطرب مصطفى شوقي أحدث أعماله الغنائية بعنوان «عجيبة الدنيا دي»، عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب وعدد من المنصات الموسيقية الرقمية، في عمل جديد يجمع بين الكلمات والألحان التي قدمها بنفسه من إنتاج ريتشارد الحاج.

وتعد الأغنية أحدث إصداراته الغنائية، حيث تحمل طابعًا موسيقيًا خاصًا يجمع بين الإيقاع والتجديد في الشكل الغنائي الذي يقدمه خلال أعماله الأخيرة.

في ديسمبر 2025، طرح المطرب مصطفى شوقي أغنيته الجديدة «اللي ما يتسمّوا» عبر قناته الرسمية على موقع «يوتيوب»، و على عدد من المنصات الموسيقية الرقمية، في تعاون جديد مع المنتج ريتشارد الحاج.

أغنية «اللي ما يتسمّوا» تأتي في إطار إيقاعي راقص يميل إلى البهجة والطاقة الإيجابية، وهي من كلمات وألحان مصطفى شوقي، وتقدم تجربة موسيقية تعتمد على الإيقاع السريع.

تقول كلمات أغنية اللي ما يتسموا: «اللي ما يتسمّوا اتسمّوا، اللي ما يتسمّوا عشان فاضيين، اللي ما يتسمّوا اتسمّوا، اللي ما يتسمّوا عشان ناقصين، اه ياباشا يامتقسم قسم، على الطبلة اتمايل و اتبسم، على حبك ياسلام، على حبك ياسلام».

يذكر مصطفى شوقي قد طرح مؤخراً أغنية «مجاريح»، وهي من كلماته وألحانه، وتوزيع مايكل جمال، وحققت تفاعلًا ملحوظًا وقت طرحها على المنصات الرقمية.