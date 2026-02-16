قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

أهلا نورت البيت.. مصطفى شوقي يطرح أحدث أغانيه بمناسبة شهر رمضان

مصطفى شوقي
مصطفى شوقي
سعيد فراج

طرح الفنان مصطفى شوقي أغنية جديدة له تحمل اسم «أهلا نورت البيت» عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، بمناسبة شهر رمضان المبارك. 

أغنية «أهلا نورت البيت» لـ مصطفى شوقي، من كلماته وألحانه، وتوزيع مايكل جمال، وإنتاج ريتشارد الحاج .

وتقول كلمات الأغنية :

مرحب رمضان

أهلا نورت

بنفرح لما تجيلنا حبيبنا

اتفضل شهر الصوم

و ياريت ماتفارقناش

ده اليوم بيعدي في ثانية معاك

ومعاك فرحانة الدنيا

هواك طير من عينا النوم 

واليوم ميكفيناش

محب رمضان

أهلا نورت

بنفرح لما تجيلنا حبيبنا

اتفضل شهر الصوم

و ياريت ماتفارقناش

ده اليوم بيعدي في ثانية معاك

ومعاك فرحانة الدنيا

هواك طير من عينا النوم

واليوم ميكفيناش

رمضان

أهلا نورت البيت

رمضان

أهلا نورت البيت

طولت الغيبة علينا سنة

والله كتيرة علينا استنينا

وحنينا ليك

واخيرا اتلاقينا

ليك هيبة تخلينا نقرب من بعض

و ننسى نعاتب و نسامح لاجل عينيك

أصلك غالي علينا

طولت الغيبة علينا سنة

والله كتيرة علينا استنينا

و حنينا ليك

واخيرا اتلاقينا

ليك هيبة تخلينا نقرب من بعض

و ننسى نعاتب و نسامح لاجل عينيك

مأنت الغالي علينا

رمضان

أهلا نورت البيت

رمضان

أهلا نورت البيت

بيسيب لنا ذكرى في كل شارع و كل بيت مدد يا أهل البيت مدد

وبسم الله توكلنا على الله نوينا الصوم و المدد

والناس مدد للناس

وشهر الصوم

وشهر الصوم

شهر المدد

بعودة ياران

أحدث أغاني مصطفى شوقي

في ديسمبر 2025، طرح المطرب مصطفى شوقي أغنيته الجديدة «اللي ما يتسمّوا» عبر قناته الرسمية على موقع «يوتيوب»، و على عدد من المنصات الموسيقية الرقمية، في تعاون جديد مع المنتج ريتشارد الحاج.

أغنية «اللي ما يتسمّوا» تأتي في إطار إيقاعي راقص يميل إلى البهجة والطاقة الإيجابية، وهي من كلمات وألحان مصطفى شوقي، وتقدم تجربة موسيقية تعتمد على الإيقاع السريع.

تقول كلمات أغنية اللي ما يتسموا: «اللي ما يتسمّوا اتسمّوا، اللي ما يتسمّوا عشان فاضيين، اللي ما يتسمّوا اتسمّوا، اللي ما يتسمّوا عشان ناقصين، اه ياباشا يامتقسم قسم، على الطبلة اتمايل و اتبسم، على حبك ياسلام، على حبك ياسلام».

يذكر مصطفى شوقي قد طرح مؤخراً أغنية «مجاريح»، وهي من كلماته وألحانه، وتوزيع مايكل جمال، وحققت تفاعلًا ملحوظًا وقت طرحها على المنصات الرقمية.

مصطفى شوقي

