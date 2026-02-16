طلب من راكب دفع الأجرة بعملة أجنبية.. القبض على سائق بتطبيق نقل شهير بالبحر الأحمر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" من قيام قائد سيارة "تابعة لإحدى شركات النقل الذكى" برفع تعريفة الركوب ومطالبته سدادها بالعملة الأجنبية بالبحر الأحمر.

بالفحص وبإستدعاء الشاكى "يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية" قرر أنه بتاريخ 12 الجارى قام بطلب سيارة من خلال أحد تطبيقات النقل الذكى لتوصيله لمحل إقامته وقد تم تحديد قيمة الرحلة ، إلا أنه عقب إستقلاله السيارة فوجىء بقيام قائدها بطلب أجرة أعلى من القيمة المحددة "بالعملة الأجنبية" ولدى رفضه ذلك قام بالترجل من السيارة وطلب سيارة أخرى من ذات التطبيق.



أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق – مقيم بالأقصر)، وبمواجهته أنكر طلبه للعملة الأجنبية، وإدعى طلبه رفع قيمة الأجرة لبعد مسافة الرحلة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.

