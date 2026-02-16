في ضهر الشقيانين.. حزب مستقبل وطن يطلق 5 مبادرات خلال شهر رمضان

اختتم النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، سلسلة اجتماعاته- التي بدأت منذ مطلع شهر فبراير الجاري- مع اللجنة المسؤولة عن فعاليات شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار الدور المجتمعي الذي يتبناه حزب مستقبل وطن لدعم جهود الدولة المصرية في توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين.

وانتهت الاجتماعات، إلى إقرار خطة شاملة لإطلاق 5 مبادرات وفعاليات مجتمعية رئيسية خلال الشهر الكريم، تهدف إلى مساندة الأسر الأكثر احتياجا بكل محافظات الجمهورية، فضلا عن إقامة الاحتفالية السنوية بليلة القدر.

وتنفذ الفعاليات بشكل مستمر يومياً طوال أيام شهر رمضان المبارك، تتضمن تقديم مساعدات غذائية ومادية وخدمات إفطار يومية، وهي:

- مبادرة إفطار مسافر.

- برنامج بركة رمضان.

- مبادرة جبر الخواطر.

- مبادرة الخير.

- مبادرة في ضهر الشقيانين.