اقتصاد

بدء صرف منحة رمضان على بطاقات التموين غدًا الثلاثاء

منحة رمضان
محمد صبيح

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا اليوم لمتابعة الإجراءات التنفيذية النهائية لبدء صرف المنحة الإضافية على بطاقات التموين لشهري مارس وابريل، موجهًا ببدء صرف منحة شهر مارس اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء الموافق 17 فبراير 2026.

 كيف تعرف أنك مستحق منحة رمضان 2026:

وأكد الدكتور شريف فاروق أن المواطن المستحق ستصله رسالة نصية (SMS) تفيد باستحقاقه المنحة، وذلك بالتوازي مع رسالة بون صرف الخبز، بما يضمن معرفة موقف الاستحقاق للمنحة الإضافية.

  400 جنيه شهريًا لكل بطاقة تموينية "مُستحقة" لمدة شهرين:

 

وأوضح الدكتور شريف فاروق أن المنحة تُصرف بقيمة 400 جنيه شهريًا لكل بطاقة تموينية "مُستحقة" ، لمدة شهرين مارس وابريل، بما يغطي نحو 10 ملايين بطاقة تمثل قرابة 25 مليون مواطن، بإجمالي تكلفة تصل إلى 8 مليارات جنيه خلال فترة التنفيذ، من خلال 40 الف منفذ تابع على مستوى الجمهورية سواء المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ "كاري أون"، ومنافذ جمعيتي، وبدالي التموين.

السلع المخصصة للمنحة الإضافية:

 

وأشار الوزير إلى أن المواطن له كامل الحرية في اختيار السلع من قائمة السلع المخصصة للمنحة الإضافية بالسعر الحر ، ومن بينها السلع الأساسية بالسعر الحر، وذلك وفقًا لاحتياجاته ورغباته، موضحًا أن لكل بطاقة تموينية الحق في صرف حد أقصى شهريًا:

 4 كيلو سكر  بسعر 28 جنيهًا للكيلو.

 3 كيلو أرز  بسعر 24 جنيهًا للكيلو.

 3 عبوات زيت (سواء زنة 700 مللي بسعر 48 جنيهًا للعبوة أو زنة 800 مللي بسعر 54 جنيهًا للعبوة).

 6 عبوات مكرونة زنة 350 جرام بسعر 8.5 جنيه للعبوة.

كما وجّه الوزير الشركة القابضة بسرعة صرف السلع من مخازن الجملة لكل منافذ «جمعيتي» وبدالي التموين، بقيمة 30% فورًا من قيمة التأمين لكل منفذ، مع إتاحة عدد استعاضات مفتوحة خلال فترة صرف المنحة، بما يضمن توافر السلع واستمرارية ضخها دون انقطاع.

وشدد الدكتور شريف فاروق على ضرورة المتابعة الميدانية الدقيقة لانتظام عمليات الصرف، موجّهًا بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة، تتولى المتابعة اللحظية والتنسيق المستمر مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومديريات التموين بالمحافظات، لرصد أي معوقات والتعامل الفوري معها.

وأكد الوزير أن صرف المنحة الإضافية يتم بالتوازي مع استمرار صرف الدعم التمويني الشهري المعتاد، بما يحقق مستهدفات الدولة في تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة الأسر الأولى بالرعاية.

شهد الاجتماع حضور الاستاذ/ مصطفي إسماعيل نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية ، والدكتور علاء ناجي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والأستاذ حسام الجراحي مساعد الوزير لشئون الرقابة، والدكتور محمد شتا مساعد الوزير للخدمات الرقمية، والأستاذ أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، والأستاذة سارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

رجيم الـ3 أيام يعود بقوة .. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟

عرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير .. تعرف عليه

سهلة وطعم لذيذ.. طريقة عمل سلطة البابا غنوج

احذر.. عمليات نصب خطيرة في السيارات المعروضة على فيسبوك

