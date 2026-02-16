نائب برلماني يعلن التبرع الكامل بأعضائه بعد الوفاة

أعلن الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ، عن وصية إنسانية يقرّ فيها بالتبرع بجميع أعضائه وأنسجته الصالحة طبيًا عقب وفاته، مؤكدًا أن قراره صادر بإرادته الحرة الكاملة، ودون أي ضغط أو إكراه، ويعكس قناعاته وقيمه الإنسانية.

وطالب البياضي في بيان صحفي أسرته وورثته باحترام وصيته واعتبار موافقتهم المستقبلية امتدادًا لإرادته المعلنة في حياته، مشددًا على أن التبرع يتم دون تمييز بسبب الدين أو الجنس أو الجنسية أو الوضع الاجتماعي، ووفقًا للقوانين والضوابط الطبية المعمول بها في الدولة.

كما فوّض الجهات الطبية المختصة باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وطبية لتنفيذ وصيته، بما يحقق أقصى منفعة إنسانية ممكنة، مع الالتزام الكامل بالمعايير الأخلاقية ومنع أي استغلال تجاري.

وأكد النائب في نص وصيته إيمانه بقيمة الحياة الإنسانية، معتبرًا أن التبرع بالأعضاء «ليس فقدانًا، بل منحٌ للحياة»، وأن الإنسان يمكن أن يترك أثرًا يتجاوز حدود رحيله، حين يتحول جسده إلى سبب في إنقاذ آخرين.

وأوضح أن عضوًا واحدًا قد ينقذ حياة كاملة، بينما يمكن لعدة أعضاء أن تعيد البصر أو النفس أو الحركة أو الكرامة لإنسان كان ينتظر الأمل، داعيًا إلى النظر للتبرع باعتباره مسؤولية إنسانية، لا بطولة فردية.

واختتم وصيته بمناشدة أسرته وأحبائه احترام قراره، واعتباره مصدر فخر وأثر حياة ممتد، معربًا عن أمله في أن تكون وصيته سببًا في إنقاذ إنسان أو تخفيف ألم أو زرع أمل جديد.