خصما خطيرا.. مورينيو يعلق على مواجهة بنفيكا وريال مدريد

قال جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق بنفيكا البرتغالي، إن ريال مدريد الإسباني سيكون "جريحًا وخطيرًا" بسبب هزيمته الدرامية أمام فريقه في دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي، وذلك مع استعداد الفريقين للقاء مرة أخرى في البطولة.

يواجه بنفيكا ريال مدريد في ملحق دوري أبطال أوروبا غدًا الثلاثاء، بعد مباراة مثيرة في دور المجموعات، حيث حسم بنفيكا مكانه في التصفيات بفوز مذهل بنتيجة 4-2 على ريال مدريد في المباراة الأخيرة من مرحلة الدوري، حيث سجل الحارس أناتولي تروبين هدفًا برأسية في الدقيقة 98.

أدت الهزيمة إلى تراجع النادي الإسباني، الذي فاز بدوري أبطال أوروبا 15 مرة، من المركز الثالث إلى التاسع، وخروجه من مراكز التأهل التلقائي.

وقال مورينيو في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي: "إنهم جرحى، والملك الجريح خطير، وسنلعب مباراة الذهاب بتركيز وطموح وثقة، ونحن نعرف ما فعلناه بملوك دوري أبطال أوروبا".

وأضاف: “المباراة ستكون صعبة للغاية، بلا شك، ولن يشارك الحارس أناتولي تروبين، في الهجوم، وأنا معتاد جدًا على هذا النوع من المباريات.”

واختتم: "لقد كنت أفعل ذلك طوال حياتي، ويعتقد الناس غالبًا أنك بحاجة إلى نتيجة معينة في المرحلة الأولى لهذا السبب أو ذاك، وأقول إنه لا توجد نتيجة نهائية".