غارتان في 12 ساعة.. هجوم إسرائيلي على جنوب لبنان يسفر عن مقتل شخصين
الأربعاء ولا الخميس.. موعد أول شهر رمضان المبارك 2026 .. دار الإفتاء تحسم الجدل
إخلاء سبيل 35 متهما من جماهير الأهلي بعد أحداث مباراة الجيش الملكي
الحكومة: نستهدف تحقيق طفرة في تحسين بيئة الأعمال وتيسير إجراءات الموافقات والتراخيص
الاتحاد السكندري يحسم ديربي الإسكندرية بهدف نظيف في سموحة
رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تعلن الموعد النهائي
عالم بالأوقاف: يجب استقبال شهر رمضان بنية صادقة وهمة مرتفعة
إقبال متزايد على أكاديمية الشرطة ومبادرة للتواصل بين الطلاب
لا تشربوها في رمضان.. خبيرة تغذية تكشف 4 مخاطر لتناول المياه الغازية
صحيفة يونانية: أثينا ستشارك في اجتماع مجلس السلام القادم حول غزة
الزمالك يفاجئ معتمد جمال بعد الفوز على كايزر تشيفز.. قرار جديد بشأن المدرب الأجنبي
الرئيس السيسي: مصر تدعم كل جهود تحقيق الاستقرار والتنمية في إفريقيا الوسطى
رياضة

خصما خطيرا.. مورينيو يعلق على مواجهة بنفيكا وريال مدريد

مورينيو
مورينيو
مجدي سلامة

قال جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق بنفيكا البرتغالي، إن ريال مدريد الإسباني سيكون "جريحًا وخطيرًا" بسبب هزيمته الدرامية أمام فريقه في دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي، وذلك مع استعداد الفريقين للقاء مرة أخرى في البطولة.

يواجه بنفيكا ريال مدريد في ملحق دوري أبطال أوروبا غدًا الثلاثاء، بعد مباراة مثيرة في دور المجموعات، حيث حسم بنفيكا مكانه في التصفيات بفوز مذهل بنتيجة 4-2 على ريال مدريد في المباراة الأخيرة من مرحلة الدوري، حيث سجل الحارس أناتولي تروبين هدفًا برأسية في الدقيقة 98.

أدت الهزيمة إلى تراجع النادي الإسباني، الذي فاز بدوري أبطال أوروبا 15 مرة، من المركز الثالث إلى التاسع، وخروجه من مراكز التأهل التلقائي.

وقال مورينيو في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي: "إنهم جرحى، والملك الجريح خطير، وسنلعب مباراة الذهاب بتركيز وطموح وثقة، ونحن نعرف ما فعلناه بملوك دوري أبطال أوروبا".

وأضاف: “المباراة ستكون صعبة للغاية، بلا شك، ولن يشارك الحارس أناتولي تروبين، في الهجوم، وأنا معتاد جدًا على هذا النوع من المباريات.”

واختتم: "لقد كنت أفعل ذلك طوال حياتي، ويعتقد الناس غالبًا أنك بحاجة إلى نتيجة معينة في المرحلة الأولى لهذا السبب أو ذاك، وأقول إنه لا توجد نتيجة نهائية".

التموين

دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة

موعد شهر رمضان

البحوث الفلكية تحسم الجدل.. ما موعد أول أيام شهر رمضان في مصر؟

منحة رمضان

بدء صرف منحة رمضان على بطاقات التموين غدًا الثلاثاء

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

بطاقة التموين

بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة

زجاجات المياة الملقاه من الجماهير

تطورات أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي.. احتواء داخل القلعة الحمراء.. وشكوى مغربية رسمية وردود نارية من نجوم الأهلي

منحة رمضان على التموين

400 جنيه زيادة على البطاقة.. آلية صرف منحة رمضان على التموين والسلع المتاحة

مسلسل هبد في هبد

كواليس مسلسل هبد في هبد لـ إيمي سمير غانم والفنان مصطفى غريب

أغنية لمة رمضان

الحسن عادل يجمع مروة عبد المنعم وعلي غزلان في أغنية لمة رمضان

يمنى طولان

يمنى طولان تكشف تفاصيل دورها في كلهم بيحبوا مودي مع ياسر جلال

بالصور

الطلاق الصامت يتزايد داخل البيوت.. خبراء يفسرون الظاهرة ويحذرون من آثارها النفسية

منافِسة بورش ماكان.. تسريب صور رانج روفر الجديدة بمواصفات جبارة

رجيم الـ3 أيام يعود بقوة .. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟

عرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير .. تعرف عليه

تابيندا سنبال

3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: حين يصبح التكافل علما

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

