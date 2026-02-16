قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

إخلاء سبيل 35 متهما من جماهير الأهلي بعد أحداث مباراة الجيش الملكي

مباراة الجيش الملكي
مباراة الجيش الملكي
كتب: مصطفى رجب

قررت جهات التحقيق، إخلاء سبيل 35 شخصًا من مشجعي النادي الأهلي بكفالة ألف جنيه بسبب أحداث الشغب التي كانت أمس عقب مبارة الجيش الملكي المقامة على استاد القاهرة.

وجاءات اسماء المتهمين كالأتي:

١ـ خالد خيري محمد علي 
٢ـ عمرو شريف عبد الرؤوف مصطفى 
٣ـ عبدالله محمد عبد اللاه محمود 
٤ـ خالد محيي الدين محمد عبد الرؤوف 
٥ـ عبدالله عمر عبد العزيز 
٦ـ مصطفى فتحي محمد مسلم
٧ـ إبراهيم ياسر إبراهيم نوح 
٨- كريم عبد العزيز صبري 
٩- عماد محمد ابو الحمد حافظ 
١٠- سيف كريم مصطفي إبراهيم 
١١ـ سيد جمال حافظ احمد ابراهيم 
١٢ـ محمد عبد الفتاح احمد عبد الفتاح
١٣- اسلام مصطفي إبراهيم ناصف
١٤ـ محمود رمضان زايد إبراهيم 
١٥ـ محمد احمد سامي احمد
١٦ـ محمود رمضان محمود إبراهيم 
١٧ـ محمد زكريا احمد السيد 
١٨- محمد خالد كامل
١٩ـ محمد حسين إبراهيم حسين 
٢٠ـ محمد جمال خيري طه (١٥ سنة)
٢١ـ محمد محمود حسين محمد
٢٢ـ احمد عمرو فاروق المليجي 
٢٣ـ عبدالله خالد محمود السيد 
٢٤ـ محمد حسين ثروت حسنين
٢٥ـ صلاح محمد جمعة عيد
٢٦ـ حسام صبري السيد عبد الرحمن 
٢٧ـ احمد أيمن عبد المنعم ابراهيم 
٢٨- حسن صلاح محمود سيد 
٢٩- عرفه مهدي عبد المقصود موسي
٣٠ـ يوسف محمد فرحات متولي 
٣١ـ مسمح عزت مسمح عبد العال
٣٢ـ زياد جمال علي محمد
٣٣ـ عبد الرحمن عنتر فرحات شحاته 
٣٤ـ محمد مصلح حسني عبد العزيز 
٣٥ـ محمد محمود فاروق الخضراوي
في القضية رقم ١٧٤٢ لسنة ٢٠٢٦ جنح مدينة نصر ثان
الاتهامات أحداث شغب و تلفيات.

علق الناقد الرياضي حسن المستكاوي، على مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري ابطال افريقيا. 

وكتب المستكاوي عبر إكس: “‏لم اشاهد مباراة الأهلي والجيش الملكي وقد كنت في مهمة عمل. بعد المباراة تابعت أحداثها المؤسفة التي لاتعبر عن القاعدة العريضة من جماهير الأهلي حيث اعتبر بعض الجمهور من السعة الرسمية الكاملة كما نطالب دائما اعتبر انه لابد من الرد علي ما جرى للأهلي في المغرب وبذلك تتسع مساحة الغضب والضيق”. 

وتابع: “اما حسين الشحات فهو مرة اخرى لايقدر قيمة قميص الأهلي ومبادئه وقواعده وقد كان مشهد شجاره المفتعل مع لاعب الجيش الملكي مسيئا واتعجب من سلوك متكرر .. واعتقد ان الأهلي سيبادر بعقابه قبل عقاب الكاف”.

حسن المستكاوي 

وأنهى الأهلي دور المجموعات متصدرا مجموعته بـ10 نقاط دون خسارة في مشهد يعكس اتزانا تكتيكيا وقدرة على إدارة المباريات الكبيرة.

وفي الجولة الختامية تعادل سلبيًا مع الجيش الملكي ليصعد الفريقان سويًا بينما غادر يانج أفريكانز رغم فوزه على شبيبة القبائل.

مكافأة الكاف للنادي الأهلي

وسيحصل النادي الأهلي على 41 مليون و760 ألف جنيه نظير تأهله إلى دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي لم يكن وحده الذي حافظ على سجله خاليًا من الهزائم إذ فعلها أيضًا بيراميدز في تأكيد على الحضور المصري القوي في النسخة الحالية.


 

مشجعي النادي الأهلي أحداث الشغب الجيش الملكي استاد القاهرة

