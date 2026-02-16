موعد انتهاء الموجة الحارة وعودة الأجواء الشتوية

تشهد حالة الطقس اليوم الإثنين 16 فبراير 2026 تقلبات ملحوظة دفعت عددا كبيرا من المواطنين للبحث عن تفاصيل الأجواء خلال الفترة الحالية، في ظل موجة حارة غير معتادة تضرب مختلف المحافظات، وسط تحذيرات رسمية من الانخداع بالارتفاع المؤقت في درجات الحرارة.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن اليوم يمثل ذروة الموجة الحارة على أغلب الأنحاء، حيث سجلت درجات الحرارة ارتفاعا ملحوظا فوق معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام، نتيجة تأثر البلاد بامتداد كتل هوائية صحراوية مصاحبة لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ما أدى إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس خلال ساعات النهار.

وسجلت القاهرة الكبرى درجة حرارة عظمى بلغت 30 درجة مئوية، بزيادة تتراوح بين 9 و10 درجات عن المعدلات الطبيعية، فيما لامست درجات الحرارة 34 درجة مئوية في محافظة أسوان وعدد من محافظات الصعيد، ليسود طقس حار نهارا على أغلب المناطق، ومعتدل نسبيا خلال فترات الليل.

وأوضحت الهيئة أن الطقس يصاحبه نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، مع نشاط أوضح على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، إضافة إلى شمال وجنوب الصعيد، ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق، مع وجود أتربة عالقة تزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

كما أشارت التوقعات إلى فرص لسقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة تتركز في السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، مع احتمالية امتدادها خلال ساعات الليل إلى شمال ووسط سيناء ومدن القناة، إضافة إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، بنسبة لا تتجاوز 20%، وتكون غير مستمرة على مدار اليوم.

وفيما يتعلق بتطورات الحالة الجوية، كشفت الأرصاد عن بداية انكسار الموجة الحارة اعتبارا من غد الثلاثاء، مع دخول كتل هوائية شمالية باردة من الناحية الغربية للبلاد، ما يؤدي إلى انخفاض تدريجي ومفاجئ في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 6 و7 درجات مئوية مقارنة بيوم الإثنين، لتسجل القاهرة 23 درجة بدلا من 30، ثم تواصل الانخفاض حتى نهاية الأسبوع لتصل إلى 20 درجة مئوية.

وحذرت الهيئة من الانخداع بارتفاع الحرارة المؤقت، مؤكدة عودة الأجواء الشتوية خلال ساعات الليل، حيث من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة الصغرى نحو 12 درجة مئوية بنهاية الأسبوع، مع استمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة، مطالبة مرضى الحساسية والجهاز التنفسي بتوخي الحذر واتباع الإرشادات الوقائية.

وتشير التوقعات إلى استمرار الانخفاض في درجات الحرارة يوم الأربعاء، ليسود طقس أكثر اعتدالا ومناسبا للأنشطة الخارجية في معظم المحافظات، بعد انتهاء ذروة الموجة الحارة التي شهدتها البلاد.