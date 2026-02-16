يبدو غامضا.. مارك فينو: ترامب يتوقع قبول إيران بكل شروطه بشأن الملف النووي

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شروط وإجراءات منح إعانة الفقد لمستحقي المعاش
قوات دولية في غزة.. 4 دول تعلن استعدادها للانتشار لحفظ السلام بالقطاع
محافظ الجيزة: سنتابع المشروعات القومية ونعمل على توفير كل الاحتياجات للمواطن
إلهام شاهين تطالب مجلس النواب بالموافقة على قانون التبرع بالأعضاء
خريج 2001 وتولي قيادة 3 محافظات.. من هو الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة الجديد؟
حبس وغرامة.. تيك توكر تواجهة عقوبات رادعة بسبب خدش الحياء
كل ماتريد معرفته عن عقوبات التخلف عن التجنيد بعد موافقة البرلمان على تعديلات قانون الخدمة العسكرية
نزل 400 جنيه.. أسعار الذهب اليوم تواصل الهبوط وهذا سعر عيار 21
جهودكم مخلصة في خدمة الوطن.. شيخ الأزهر يبعث برقية تهنئة للرئيس السيسي بقرب حلول شهر رمضان
العلوم الصحية تدين طعـ.ن مواطن لفنيي أشعة بمستشفى ديروط بأسيوط
قفز موانع ومداهمات أمنية.. كيف قضى طلبة الجامعات أسبوع تعايش بأكاديمية الشرطة| صور
مش بـ توقُُّّع ولا بـ منشور.. الإفتاء: إعلان رؤية هلال رمضان يأتي بعد شهادة معتبرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

رنا عبد الرحمن

قال مارك فينو، الخبير بمركز جنيف للسياسات الأمنية، إنّه من الصعب للغاية في هذه المرحلة، التكهن بما سيحدث قبيل الجولة الجديدة من المفاوضات بين أمريكا وإيران؛ في ظل التحشيد العسكري الكبير للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة.

وأضاف، في مداخلة مع الإعلامي أحمد عيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المعطيات الحالية لا تسمح بالجزم بما إذا كانت المفاوضات ستقود إلى انفراج، أم إلى تصعيد.

وأشار “فينو” إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبدو غامضاً، لكنه يسعى إلى ممارسة ضغط كبير على إيران؛ من أجل تحقيق نجاح في هذه المباحثات.

وذكر أن ترامب يتوقع من طهران “قبول جميع الشروط الأمريكية المتعلقة بالبرنامج النووي”، وعلى رأسها “الوصول إلى نسبة تخصيب صفر لليورانيوم”، وهو أمر يرى فينو أن إيران “لن تقبله”.

وأوضح الخبير بمركز جنيف للسياسات الأمنية، أنه بعد حرب الـ 12 يوما؛ يتوقع ترامب أن تقدم إيران بعض التنازلات، إلا أن المشهد لا يزال معقداً، والتكهن بالمستقبل يظل أمراً صعباً.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة لا تعرب عن أهداف استراتيجية واضحة بشأن اتفاق البرنامج النووي الإيراني، كما أنها لا تريد للاتفاق الجديد أن يكون مماثلاً للاتفاق السابق الذي انسحب منه ترامب، مؤكدا أن المرحلة الراهنة تختلف بشكل كبير؛ في ظل ارتباطها بملف السلام في المنطقة.
 

