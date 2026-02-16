يبدو غامضا.. مارك فينو: ترامب يتوقع قبول إيران بكل شروطه بشأن الملف النووي

قال مارك فينو، الخبير بمركز جنيف للسياسات الأمنية، إنّه من الصعب للغاية في هذه المرحلة، التكهن بما سيحدث قبيل الجولة الجديدة من المفاوضات بين أمريكا وإيران؛ في ظل التحشيد العسكري الكبير للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة.

وأضاف، في مداخلة مع الإعلامي أحمد عيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المعطيات الحالية لا تسمح بالجزم بما إذا كانت المفاوضات ستقود إلى انفراج، أم إلى تصعيد.

وأشار “فينو” إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبدو غامضاً، لكنه يسعى إلى ممارسة ضغط كبير على إيران؛ من أجل تحقيق نجاح في هذه المباحثات.

وذكر أن ترامب يتوقع من طهران “قبول جميع الشروط الأمريكية المتعلقة بالبرنامج النووي”، وعلى رأسها “الوصول إلى نسبة تخصيب صفر لليورانيوم”، وهو أمر يرى فينو أن إيران “لن تقبله”.

وأوضح الخبير بمركز جنيف للسياسات الأمنية، أنه بعد حرب الـ 12 يوما؛ يتوقع ترامب أن تقدم إيران بعض التنازلات، إلا أن المشهد لا يزال معقداً، والتكهن بالمستقبل يظل أمراً صعباً.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة لا تعرب عن أهداف استراتيجية واضحة بشأن اتفاق البرنامج النووي الإيراني، كما أنها لا تريد للاتفاق الجديد أن يكون مماثلاً للاتفاق السابق الذي انسحب منه ترامب، مؤكدا أن المرحلة الراهنة تختلف بشكل كبير؛ في ظل ارتباطها بملف السلام في المنطقة.



