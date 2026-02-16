أبو العينين: ملف الديون الإفريقية أبرز التحديات التي تواجه القارة

عبر النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب عن سعادته بالحديث عن مفهوم السيادة الإفريقية، مؤكدًا أن الفترة الحالية تطلب تحركًا جماعيًا لصياغة أهداف تعبر عن مكانة القارة عالميًا.

وأضاف محمد أبو العينين خلال كلمته بالمنتدى الأفريقي رفيع المستوى لممثلي القطاع الخاص، والتي عرضها الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» والمذاع على قناة «صدى البلد»، إن القارة الإفريقية تتحدث عن التعاون منذ نحو 50 عامًا، إلا أن معدلات التنفيذ لا تزال أقل من مستوى الطموحات.

وأشار إلى أن أبرز التحديات التي تواجه القارة تتمثل في ملف الديون الإفريقية، مقترحًا تبني نموذج مشابه لـ"نادي باريس" ولكن بصيغة إفريقية للتفاوض الجماعي مع الدائنين، إلى جانب دراسة أوضاع الدائنين الأفارقة وإيجاد حلول تمويلية ناجحة للمشروعات داخل القارة.

وأضاف أن إنشاء تكتل إفريقي للموارد التعدينية سيمكن دول القارة من التفاوض ككتلة واحدة وإبراز إمكاناتها الاقتصادية، ما يعزز فرص التنمية والاستثمار ويزيد من قدرة إفريقيا التنافسية عالميًا.

وأكد، بصفته مصريًا، تطلعه لرؤية السفن تجوب نهر النيل لربط الدول الإحدى عشرة وصولًا إلى البحر المتوسط محملة بالبضائع، داعيًا إلى إطلاق مبادرات تعبر عن "إفريقيا الجديدة" والترويج للقارة وبناء علامة تجارية إفريقية على مستوى العالم.