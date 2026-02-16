خريج 2001 وتولي قيادة 3 محافظات.. من هو الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة الجديد؟

في إطار التشكيل الجديد لحركة المحافظين، أدى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة الجديد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، محافظًا للجيزة، خلفًا للمهندس عادل النجار، بعد مسيرة تنفيذية امتدت لسنوات في عدد من المحافظات والقطاعات الحيوية بالدولة.

من هو أحمد الأنصاري محافظ الجيزة الجديد؟

ويُعد أحمد الأنصاري من القيادات التنفيذية التي تنقلت بين أكثر من محافظة، إذ جرى تعيينه محافظًا لسوهاج في أغسطس 2018 ضمن حركة المحافظين آنذاك، قبل أن يصدر قرار بنقله لتولي منصب محافظ الفيوم عام 2019، خلفًا للواء عصام سعد.



واستمر الأنصاري في منصبه محافظًا للفيوم لمدة خمس سنوات متتالية، منذ عام 2019 وحتى 2024، بعدما جدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الثقة فيه، تقديرًا لأدائه التنفيذي خلال فترة ولايته.

أحمد الأنصاري وكلية الطب

تخرج أحمد الأنصاري في كلية الطب عام 2001، وبدأ مسيرته المهنية بالعمل في خدمات نقل الدم لمدة ست سنوات، قبل أن يتم ابتعاثه عام 2007 ضمن بعثة رسمية تابعة لوزارة الصحة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وخلال فترة البعثة، حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال وإدارة النظم الصحية، ما أسهم في تعزيز خبراته الإدارية إلى جانب خلفيته الطبية، قبل أن يواصل العمل في مجالات مرتبطة بخدمات الإسعاف عقب عودته إلى مصر.



من المجالس الطبية إلى قيادة الإسعاف

وفي عام 2010، تم تكليف الأنصاري بالمشاركة في تطوير منظومة المجالس الطبية المتخصصة، في إطار جهود الدولة لمواجهة التحديات المرتبطة بملف العلاج على نفقة الدولة، كما تولى في الفترة نفسها مهام مساعد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، بالتوازي مع عمله بالمجالس الطبية.

وخلال تلك الفترة، حصلت هيئة الإسعاف المصرية على جائزة الصحة العربية، تقديرًا لجهود تطوير الخدمة ورفع كفاءتها.

رئاسة هيئة الإسعاف وملفات صحية كبرى

وتدرج الأنصاري في المناصب القيادية، ليُعين رئيسًا لهيئة الإسعاف المصرية في سبتمبر 2013، حيث استمر في قيادة الهيئة لعدة سنوات، شهدت تطويرًا ملحوظًا في مستوى الأداء والخدمات المقدمة.

كما أُسند إليه ملف إدارة مشروع إنهاء قوائم انتظار مرضى الحالات الحرجة والتدخلات الطبية العاجلة، وهو المشروع الذي حقق نتائج ملموسة في تقليص فترات الانتظار وتحسين جودة الخدمات العلاجية، إلى جانب ترؤسه البعثة الطبية المصرية للحج بعد أربع سنوات من توليه رئاسة الهيئة، في إطار الاستفادة من خبراته الطبية والإدارية.

وبتوليه منصب محافظ الجيزة، ينتقل أحمد الأنصاري إلى واحدة من أكثر المحافظات كثافة سكانية وتعقيدًا في الملفات الخدمية والتنموية، في خطوة تعكس ثقة القيادة السياسية في خبراته التنفيذية وقدرته على إدارة الملفات الكبرى.



أول تصريح من الدكتور أحمد الأنصاري

أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، أن الاجتماع الأخير مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أسفر عن مجموعة من التكليفات التي تحدد خطة العمل خلال المرحلة المقبلة.

التوجيه نحو القرب من المواطنين

وأوضح المحافظ في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز" أن التوجيهات ركزت على ضرورة القرب من المواطنين، والاستماع لشكاواهم، وتسخير كافة الإمكانات المتاحة لحل المشكلات في مختلف الملفات، لضمان تحقيق احتياجات المواطنين بكفاءة.

متابعة تطلعات المواطنين والمشروعات القومية

وأشار الدكتور الأنصاري إلى أن المواطن في محافظة الجيزة لديه تطلعات سيتم دراستها بدقة خلال الفترة القادمة، مع متابعة المشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية والطرق، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بما يسهم في تحسين الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة.

الاهتمام بخدمات رمضان والسلع الأساسية

ولفت محافظ الجيزة إلى أن شهر رمضان له طبيعة خاصة تتطلب اهتمامًا مكثفًا بملفات الخدمات والسلع والأسعار، مع العمل على تلبية احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات، لضمان سير الحياة بشكل طبيعي خلال هذه الفترة.

الشكاوى واللقاءات الميدانية

وأكد أن آلية التعامل مع شكاوى المواطنين تعتمد على الجولات الميدانية واللقاءات المفتوحة، والاستماع المباشر للمواطنين وتسجيل مطالبهم، والعمل على حل المشكلات الفورية، مع توضيح ما يتطلب موارد إضافية أو حلولًا جزئية، مشددًا على أن منهجه يعتمد على المكاشفة والمصارحة دون وعود غير واقعية.



التواصل الدوري مع المواطنين

وأفاد محافظ الجيزة أنه سيحرص على عقد لقاءات دورية بديوان عام المحافظة لاستقبال المواطنين، إلى جانب متابعة الشكاوى الواردة عبر الصفحات الرسمية أو من خلال بوابة شكاوى مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، والرد عليها بشكل مهني وواضح.

حماية الرقعة الزراعية والممرات المائية

وشدد الدكتور الأنصاري على أهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية والتعامل بحسم مع أي تعديات على الأراضي الزراعية أو استخدامات المياه والممرات المائية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس، للحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها.



الرئيس السيسي يشهد أداء اليمين الدستورية للمحافظين

وشهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، أداء المحافظين ونواب المحافظين الجدد اليمين الدستورية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وذلك على النحو التالي:

- السيد الدكتور/ محمد سالمان موسى إبراهيم الزملوط، محافظاً لمطروح.

- السيد الدكتور/ أحمد عبد الله الحسين محمد الأنصاري، محافظاً للجيزة.



- السيد/ إبراهيم أحمد إبراهيم شهاوي أبو ليمون، محافظاً لبورسعيد.

- السيد الدكتور/ محمد هانئ جمال الدين غنيم، محافظاً للفيوم.

- السيد الدكتور/ علاء إبراهيم عبد المعطي أحمد، محافظاً للغربية.

- السيد الدكتور/ إسماعيل محمد كمال إسماعيل، محافظاً لجنوب سيناء.

- السيد المهندس/ أيمن محمد إبراهيم أحمد عطية، محافظاً للإسكندرية.

- السيدة/ حنان مجدي نور الدين محمد، محافظاً للوادي الجديد.

- السيد الدكتور/ حسام الدين فوزي عبد الفتاح أبو سيف، محافظاً لدمياط.

- السيد المهندس/ عمرو حلمي حسان لاشين، محافظاً لأسوان.

- السيد/ نبيل السيد محمد حسب الله، محافظاً للإسماعيلية.

- السيد/ عمرو محمد السيد الغريب، محافظاً للمنوفية.

- السيد المهندس/ إبراهيم عبد القادر مكي محجوب، محافظاً لكفر الشيخ.

- السيد/ هاني رشاد علي السيد، محافظاً للسويس.

- السيد الدكتور/ مصطفى سليم أمين عبد الظاهر الببلاوي، محافظاً لقنا.

- السيد/ طارق راشد محمد محفوظ، محافظاً لسوهاج.

- السيد/ محمد سيد حسن علوان، محافظاً لأسيوط.

- السيد/ عبد الله عبد العزيز عبد الرحمن السيد، محافظاً لبني سويف.

- السيد الدكتور/ حسام الدين أحمد عبد الفتاح محمد علي، محافظاً للقليوبية.

- السيد الدكتور/ وليد عبد العظيم إبراهيم البرقي، محافظاً للبحر الأحمر.

- السيد الدكتور/ أحمد أنور عطية العدل، نائباً لمحافظ القاهرة.

- السيد/ كمال سليمان محمود أحمد، نائباً لمحافظ سوهاج.

- السيد/ عمر محمود الشافعي الأكرت، نائباً لمحافظ القاهرة.

- السيد/ أسامة رزق محمد منصور داود، نائباً لمحافظ أسوان.

- السيد/ محمد نعمة عبده مرسي كجك، نائباً لمحافظ الوادي الجديد.

- السيد الدكتور/ حسين محمد مغربي سلامة، نائباً لمحافظ الدقهلية.

- السيدة الدكتورة/ أميرة يسن محمد هيكل، نائباً لمحافظ الإسكندرية.

- السيد الدكتور/ شادي يحيى عبد العظيم المشد، نائباً لمحافظ البحيرة.

- السيد المهندس/ حسام الدين عبده محمد محمد، نائباً لمحافظ الغربية.

- السيد الدكتور/ محمد علي محمد طلب علي جبر، نائباً لمحافظ المنيا.

- السيد الدكتور/ محمد فوزي حسن عبد الرحيم، نائباً لمحافظ دمياط.

- السيد/ محمد عبد الله محمد علام زيدان، نائباً لمحافظ السويس.

وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه عقب أداء المحافظين ونوابهم الجدد اليمين الدستورية، التُقطت لهم صورة تذكارية مع السيد الرئيس. وعقب ذلك عقد السيد الرئيس اجتماعاً مع المحافظين ونوابهم الجدد، بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية والبيئة، حيث استهل سيادته اللقاء بالترحيب بهم وتقديم التهنئة، مؤكداً أهمية أن يُحسن كل محافظ استغلال ما تمتلكه محافظته من أدوات وموارد لتحقيق نتائج ملموسة تخدم الصالح العام. وشدد سيادته على الدور المحوري لكل محافظ، وضرورة العمل بإخلاص وتفانٍ بعيداً عن المجاملات، مع الإلمام بتفاصيل القضايا والمشكلات، والاستفادة من نواب المحافظين وكوادر الأجهزة التنفيذية، مع مراعاة خصوصية كل محافظة. وأوضح السيد الرئيس أن نجاح المحافظ في مهمته ينعكس مباشرة على مصلحة الدولة ككل.

وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس شدّد على ضرورة التواصل المستمر بين المحافظين ونوابهم والمواطنين، ودراسة الشكاوى والطلبات بجدية، والاهتمام بالمعدات والموارد المتاحة وحسن إدارتها، فضلاً عن التعاون مع المستثمرين ورجال الأعمال. كما أكد سيادته أهمية الالتزام بالشفافية والوضوح، والتواصل الدائم مع الحكومة ونواب مجلسي النواب والشيوخ، وكذلك مع السيد الرئيس عند الحاجة. ووجّه سيادته بضرورة الاهتمام بملفات تقنين المخالفات، ومحطات الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء، والمدارس وانتظام الدراسة، إلى جانب نشر ثقافة الرياضة وتعزيز التعاون مع المجتمع المدني.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن السيد الرئيس شدّد كذلك على أهمية إشراف المحافظين شخصياً وبشكل مستمر على حملات النظافة، والانتهاء من المشروعات المرتبطة بمبادرة “حياة كريمة”، ومتابعة عمل المخابز، والتواجد الميداني لتذليل مشكلات المواطنين. كما وجّه سيادته بضرورة الإشراف الفعّال على مشروعات الإسكان وإنشاء المدن الجديدة، وتذليل العقبات بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، فضلاً عن التصدي بحزم لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية، ومواجهة التعديات على الترع، والتعامل مع العشوائيات والمخالفات، والاهتمام بالتخطيط العمراني والهوية البصرية. وأكد السيد الرئيس كذلك على أهمية سعي كل محافظ بشكل مستمر لتنمية الموارد وتنفيذ المشروعات المرتبطة بالمحافظة التي يتولى مسؤوليتها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات فعالة لتذليل العقبات في المحافظات التي تستقبل السائحين، وتشجيع السياحة، بما يضمن تعزيز دورها السياحي