قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة: نستهدف تحقيق طفرة في تحسين بيئة الأعمال وتيسير إجراءات الموافقات والتراخيص
الاتحاد السكندري يحسم ديربي الإسكندرية بهدف نظيف في سموحة
رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تعلن الموعد النهائي
عالم بالأوقاف: يجب استقبال شهر رمضان بنية صادقة وهمة مرتفعة
إقبال متزايد على أكاديمية الشرطة ومبادرة للتواصل بين الطلاب
لا تشربوها في رمضان.. خبيرة تغذية تكشف 4 مخاطر لتناول المياه الغازية
صحيفة يونانية: أثينا ستشارك في اجتماع مجلس السلام القادم حول غزة
الزمالك يفاجئ معتمد جمال بعد الفوز على كايزر تشيفز.. قرار جديد بشأن المدرب الأجنبي
الرئيس السيسي: مصر تدعم كل جهود تحقيق الاستقرار والتنمية في إفريقيا الوسطى
1500 جنيه.. غدًا بدء صرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة
سابها وهِرب.. القبض على سائق ميكروباص أتلف بضاعة سيدة في الجيزة
فكرة عملية في رمضان.. رمضان عبد المعز: اكتب نواهي القرآن وغيّر سلوكك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تعلن الموعد النهائي

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل في هذا الموعد
رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل في هذا الموعد
عبد العزيز جمال

يترقب ملايين المسلمين في مصر والعالم العربي إعلان موعد أول يوم رمضان 2026، في ظل اهتمام واسع ببداية الشهر الكريم وعدد ساعات الصيام، خاصة مع ارتباط هذا الموعد بالاستعدادات الدينية والأسرية والمعيشية. 

ويأتي الحسم المنتظر ليضع حدًا لحالة الجدل السنوية بين الحسابات الفلكية والرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان المبارك.

استطلاع هلال رمضان وحسم موعد البداية رسميًا

تبدأ دار الإفتاء المصرية استطلاع هلال شهر رمضان مساء يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، الموافق 29 من شهر شعبان 1447 هجريًا، وذلك من خلال 7 لجان شرعية وعلمية موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، وبمشاركة متخصصين من المعهد القومي للبحوث الفلكية وهيئة المساحة.

وبحسب القواعد الشرعية المعمول بها، فإن موعد أول يوم رمضان 2026 سيتحدد بناءً على ثبوت رؤية الهلال، سواء بالعين المجردة أو باستخدام الوسائل الفلكية الحديثة المعتمدة.

دعاء شهر رمضان

وفي حال ثبوت رؤية الهلال مساء الثلاثاء، سيكون الأربعاء 18 فبراير 2026 هو أول أيام شهر رمضان المبارك، أما إذا تعذرت الرؤية، فسيكون الخميس 19 فبراير 2026 هو غرة الشهر الفضيل، مع استكمال شهر شعبان ثلاثين يومًا.

الحسابات الفلكية ترجّح الخميس 19 فبراير

من جانبها، تؤكد الحسابات الفلكية أن هلال شهر رمضان 1447 هجريًا يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، وهو ما يعزز احتمالية أن يكون موعد أول يوم رمضان 2026 فلكيًا يوم الخميس 19 فبراير.

وفي هذا السياق، كان مركز الفلك الدولي قد أعلن أن عددًا من الدول الإسلامية حسمت بالفعل موعد بداية شهر رمضان، وقررت أن يكون الخميس 19 فبراير غرة الشهر الكريم لديها، استنادًا إلى الحسابات الفلكية وإمكانية رؤية الهلال.

وأوضح المركز أن من بين هذه الدول تركيا وسلطنة عُمان وسنغافورة، حيث تعتمد على منهج الحسابات الفلكية المسبقة في تحديد بدايات الأشهر الهجرية، مع الأخذ في الاعتبار الرؤية البصرية سواء بالعين المجردة أو بالأدوات الحديثة.

رئيس البحوث الفلكية: الحسابات تشير بوضوح إلى الخميس

وفي مصر، أكد الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الحسابات الفلكية تشير إلى أن غرة شهر رمضان 1447 هجريًا توافق يوم الخميس 19 فبراير 2026.

وأوضح أن دور المعهد يظل استشاريًا، حيث يقتصر على إجراء الحسابات العلمية المتعلقة بميلاد الهلال، ورفع النتائج إلى دار الإفتاء المصرية، التي تنفرد بإعلان الموعد الرسمي لبداية الصيام وفقًا للرؤية الشرعية.

موعد شهر رمضان 2025

وأشار طه رابح إلى أن السنوات الماضية شهدت توافقًا كبيرًا بين الحسابات الفلكية والرؤية البصرية، وهو ما يعكس الدقة العالية التي وصل إليها علم الفلك الحديث، القادر على تحديد الظواهر الفلكية مثل خسوف القمر قبل حدوثها بسنوات وبفارق دقائق معدودة.

الإعلان الرسمي مساء الثلاثاء

وأكدت دار الإفتاء المصرية أن نتيجة استطلاع هلال شهر رمضان سيتم إعلانها على الهواء مباشرة عقب انتهاء أعمال اللجان مساء الثلاثاء، ليُحسم الجدل رسميًا حول ما إذا كان الأربعاء 18 فبراير أو الخميس 19 فبراير 2026 هو أول أيام شهر رمضان المبارك في مصر، في أجواء روحانية تواكب استقبال الشهر الكريم.

رمضان موعد أول يوم رمضان 2026 استطلاع هلال رمضان الحسابات الفلكية البحوث الفلكية الإعلان الرسمي دار الإفتاء المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين

دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة

موعد شهر رمضان

البحوث الفلكية تحسم الجدل.. ما موعد أول أيام شهر رمضان في مصر؟

منحة رمضان

بدء صرف منحة رمضان على بطاقات التموين غدًا الثلاثاء

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

زجاجات المياة الملقاه من الجماهير

تطورات أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي.. احتواء داخل القلعة الحمراء.. وشكوى مغربية رسمية وردود نارية من نجوم الأهلي

بطاقة التموين

بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة

موعد اول يوم رمضان 2026

رمضان الأربعاء أم الخميس؟ .. موعد إعلان أول أيام الصيام

ترشيحاتنا

قراءة القرآن

هل يجوز قراءة القرآن من غير وضوء؟.. أمين الفتوى يجيب

فعاليات يوم توعوي لمواجهة الإدمان

البحوث الإسلامية يشارك في فعاليات يوم توعوي لمواجهة الإدمان بجامعة قناة السويس

مفتي الجمهورية خلال لقائه الوفد السعودي

مفتي الجمهورية يستقبل مندوب السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية للتهنئة بشهر رمضان

بالصور

الطلاق الصامت يتزايد داخل البيوت.. خبراء يفسرون الظاهرة ويحذرون من آثارها النفسية

الطلاق الصامت يتزايد بصمت داخل البيوت
الطلاق الصامت يتزايد بصمت داخل البيوت
الطلاق الصامت يتزايد بصمت داخل البيوت

منافِسة بورش ماكان.. تسريب صور رانج روفر الجديدة بمواصفات جبارة

رانج روفر
رانج روفر
رانج روفر

رجيم الـ3 أيام يعود بقوة .. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟

رجيم الـ3 أيام يعود بقوة.. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟
رجيم الـ3 أيام يعود بقوة.. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟
رجيم الـ3 أيام يعود بقوة.. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟

عرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير .. تعرف عليه

هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير
هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير
هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير

فيديو

تابيندا سنبال

3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: حين يصبح التكافل علما

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

المزيد