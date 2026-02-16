رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تعلن الموعد النهائي

يترقب ملايين المسلمين في مصر والعالم العربي إعلان موعد أول يوم رمضان 2026، في ظل اهتمام واسع ببداية الشهر الكريم وعدد ساعات الصيام، خاصة مع ارتباط هذا الموعد بالاستعدادات الدينية والأسرية والمعيشية.

ويأتي الحسم المنتظر ليضع حدًا لحالة الجدل السنوية بين الحسابات الفلكية والرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان المبارك.



استطلاع هلال رمضان وحسم موعد البداية رسميًا

تبدأ دار الإفتاء المصرية استطلاع هلال شهر رمضان مساء يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، الموافق 29 من شهر شعبان 1447 هجريًا، وذلك من خلال 7 لجان شرعية وعلمية موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، وبمشاركة متخصصين من المعهد القومي للبحوث الفلكية وهيئة المساحة.

وبحسب القواعد الشرعية المعمول بها، فإن موعد أول يوم رمضان 2026 سيتحدد بناءً على ثبوت رؤية الهلال، سواء بالعين المجردة أو باستخدام الوسائل الفلكية الحديثة المعتمدة.



وفي حال ثبوت رؤية الهلال مساء الثلاثاء، سيكون الأربعاء 18 فبراير 2026 هو أول أيام شهر رمضان المبارك، أما إذا تعذرت الرؤية، فسيكون الخميس 19 فبراير 2026 هو غرة الشهر الفضيل، مع استكمال شهر شعبان ثلاثين يومًا.

الحسابات الفلكية ترجّح الخميس 19 فبراير

من جانبها، تؤكد الحسابات الفلكية أن هلال شهر رمضان 1447 هجريًا يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، وهو ما يعزز احتمالية أن يكون موعد أول يوم رمضان 2026 فلكيًا يوم الخميس 19 فبراير.

وفي هذا السياق، كان مركز الفلك الدولي قد أعلن أن عددًا من الدول الإسلامية حسمت بالفعل موعد بداية شهر رمضان، وقررت أن يكون الخميس 19 فبراير غرة الشهر الكريم لديها، استنادًا إلى الحسابات الفلكية وإمكانية رؤية الهلال.

وأوضح المركز أن من بين هذه الدول تركيا وسلطنة عُمان وسنغافورة، حيث تعتمد على منهج الحسابات الفلكية المسبقة في تحديد بدايات الأشهر الهجرية، مع الأخذ في الاعتبار الرؤية البصرية سواء بالعين المجردة أو بالأدوات الحديثة.

رئيس البحوث الفلكية: الحسابات تشير بوضوح إلى الخميس

وفي مصر، أكد الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الحسابات الفلكية تشير إلى أن غرة شهر رمضان 1447 هجريًا توافق يوم الخميس 19 فبراير 2026.

وأوضح أن دور المعهد يظل استشاريًا، حيث يقتصر على إجراء الحسابات العلمية المتعلقة بميلاد الهلال، ورفع النتائج إلى دار الإفتاء المصرية، التي تنفرد بإعلان الموعد الرسمي لبداية الصيام وفقًا للرؤية الشرعية.



وأشار طه رابح إلى أن السنوات الماضية شهدت توافقًا كبيرًا بين الحسابات الفلكية والرؤية البصرية، وهو ما يعكس الدقة العالية التي وصل إليها علم الفلك الحديث، القادر على تحديد الظواهر الفلكية مثل خسوف القمر قبل حدوثها بسنوات وبفارق دقائق معدودة.

الإعلان الرسمي مساء الثلاثاء

وأكدت دار الإفتاء المصرية أن نتيجة استطلاع هلال شهر رمضان سيتم إعلانها على الهواء مباشرة عقب انتهاء أعمال اللجان مساء الثلاثاء، ليُحسم الجدل رسميًا حول ما إذا كان الأربعاء 18 فبراير أو الخميس 19 فبراير 2026 هو أول أيام شهر رمضان المبارك في مصر، في أجواء روحانية تواكب استقبال الشهر الكريم.