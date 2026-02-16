سعر الدولار اليوم في مصر 16 فبراير 2026 .. استقرار بالبنوك

سعر الدولار اليوم في مصر 16 فبراير 2026 .. شهد سعر الدولار اليوم الاثنين 16 فبراير 2026 حالة من الاستقرار الملحوظ خلال التعاملات المسائية داخل البنوك المصرية ومكاتب الصرافة، في ظل هدوء نسبي يسيطر على سوق الصرف، دون تسجيل أي تغييرات جوهرية في مستويات الشراء والبيع أمام الجنيه المصري، ما يعكس توازنًا مؤقتًا بين العرض والطلب على العملة الأجنبية.

ويأتي هذا الاستقرار بالتزامن مع متابعة دقيقة من المستثمرين والمواطنين لتحركات سوق العملات، خاصة في ظل استمرار تأثير المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية على أداء النقد الأجنبي، وهو ما يجعل أسعار الدولار محط اهتمام يومي لشريحة واسعة من المتعاملين في السوق المصرفي.

واقرأ أيضًا:

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

بحسب بيانات البنك المركزي المصري، سجل سعر الدولار نحو 46.71 جنيه للشراء، و46.85 جنيه للبيع، وهو ما يعكس استقرارًا عند نفس المستويات التي سجلها مؤخرًا دون تغييرات تُذكر، في ظل سياسة نقدية تستهدف ضبط سوق الصرف والحفاظ على استقرار العملة المحلية.

كم سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

وفي رصد لأسعار الدولار داخل البنوك العاملة في السوق المصرية، جاءت الأسعار متقاربة إلى حد كبير، بما يعكس حالة من التوازن النسبي بين مختلف المؤسسات المصرفية، مع اختلافات طفيفة في قرش أو قروش محدودة بين بنك وآخر.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري نحو 46.74 جنيه للشراء، و46.84 جنيه للبيع، ليستقر عند هذه المستويات خلال تعاملات اليوم دون تغييرات ملحوظة.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

كما بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 46.74 جنيه للشراء، و46.84 جنيه للبيع، مواكبًا بذلك نفس مستويات الأسعار المسجلة في عدد من البنوك الكبرى.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 46.70 جنيه للشراء، و46.80 جنيه للبيع، مع استقرار واضح في حركة التداول داخل البنك.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

فيما بلغ سعر الدولار داخل بنك الإسكندرية نحو 46.64 جنيه للشراء، و46.74 جنيه للبيع، ليُعد من أقل الأسعار نسبيًا بين البنوك خلال تعاملات اليوم.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

وسجل الدولار في بنك التعمير والإسكان نحو 46.75 جنيه للشراء، و46.85 جنيه للبيع، متماشيًا مع متوسط الأسعار في السوق المصرفي.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

أما في مصرف أبو ظبي الإسلامي فقد سجل الدولار أعلى سعر نسبيًا، حيث بلغ 46.77 جنيه للشراء، و46.87 جنيه للبيع، مقارنة بباقي البنوك العاملة في مصر.

تحويلات المصريين بالخارج تدعم استقرار سوق الصرف

في سياق متصل، أظهرت البيانات الآتية استمرار الأداء القوي لتحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث ارتفعت خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025 بنسبة 42.5%، لتصل إلى نحو 37.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 26.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

وعلى أساس شهري، سجلت تحويلات شهر نوفمبر 2025 نحو 3.6 مليار دولار، محققة زيادة بنسبة 39.9% مقارنة بشهر نوفمبر 2024، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في تدفقات النقد الأجنبي إلى السوق المصرية، ويسهم في تعزيز استقرار سعر الصرف داخل القطاع المصرفي.

توقعات سوق الدولار في مصر

يعكس استقرار سعر الدولار اليوم حالة من الترقب في الأسواق، مع استمرار متابعة التطورات الاقتصادية التي قد تؤثر على حركة العملات خلال الفترة المقبلة، سواء على المستوى المحلي أو العالمي، خاصة في ظل ارتباط سوق الصرف بعدة عوامل، من بينها تدفقات النقد الأجنبي ومستويات الطلب على العملة.

ويرى مراقبون أن استمرار هذه المستويات السعرية يعتمد بشكل كبير على استقرار المؤشرات الاقتصادية، إلى جانب قدرة السوق على الحفاظ على توازن العرض والطلب، وهو ما يدعم بقاء الأسعار ضمن نطاقها الحالي خلال المدى القريب.