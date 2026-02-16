بطولة نادين الراسي.. عرين الذئاب دراما بوليسية مشوّقة في رمضان

أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل "عرين الذئاب" دخول عملها السباق الرمضاني، بعد تأجيل عرضه في الموسم الماضي.

العمل من تأليف زهير الملا، وإخراج أمير مصطفى نعمو، وإنتاج شركة "الأصايل" للإنتاج الفني، للمنتج محمد عبد العزيز طراد الملحم.

يتألف المسلسل من 15 حلقة، ويجمع بين الجريمة والغموض والتحليل النفسي، ضمن حبكة تعتمد على التشويق الذهني بعيداً عن المفاجآت الرخيصة.

ويقدّم العمل دراما بوليسية مشوّقة، تتناول أحداثاً يكتنفها الغموض، من دون أن تخلو من مواقف طريفة، وتدور القصة حول فتاة مختلفة بخيالها الخصب، تتمتع بروح قيادية في مهنتها، رغم معاناتها من اضطراب ثنائي القطب، وخوضها صراعاً مع صوت مجهول لشخص يصعب الوصول إليه.

ويختبر المسلسل حدود العدالة والانتقام، معتمداً على تصعيد نفسي محسوب، وكشف متدرّج للماضي من دون الإفصاح المبكر عن مفاتيح اللغز، مانحاً المشاهد القدرة على تفكيك طبقات السرد تدريجياً، ما يجعل من كل حلقة اختباراً ذهنياً يربط بين التفاصيل الدقيقة للأحداث والشخصيات، وصولاً إلى النهاية المشوقة.

مسلسل عرين الذئاب

ويؤدي أدوار البطولة كلٌّ من: نادين الراسي، ميلاد يوسف، بيير داغر، روبين عيسى، وسام حنا، جوان خضر، ختام اللحام، باسل حيدر، علي كريم، عدنان أبو الشامات، وائل زيدان، أندريه سكاف، فرح خضر، إنجي مراد.

ويُشار إلى أن مسلسل "عرين الذئاب" سيُعرض خلال شهر رمضان عبر قناة "روتانا دراما"، إضافة إلى القناة الخاصة بالشركة المنتجة على "يوتيوب".