قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أرخص 5 سيارات في مصر موديل 2026
شروط وإجراءات منح إعانة الفقد لمستحقي المعاش
قوات دولية في غزة.. 4 دول تعلن استعدادها للانتشار لحفظ السلام بالقطاع
محافظ الجيزة: سنتابع المشروعات القومية ونعمل على توفير كل الاحتياجات للمواطن
إلهام شاهين تطالب مجلس النواب بالموافقة على قانون التبرع بالأعضاء
خريج 2001 وتولي قيادة 3 محافظات.. من هو الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة الجديد؟
حبس وغرامة.. تيك توكر تواجهة عقوبات رادعة بسبب خدش الحياء
كل ماتريد معرفته عن عقوبات التخلف عن التجنيد بعد موافقة البرلمان على تعديلات قانون الخدمة العسكرية
نزل 400 جنيه.. أسعار الذهب اليوم تواصل الهبوط وهذا سعر عيار 21
جهودكم مخلصة في خدمة الوطن.. شيخ الأزهر يبعث برقية تهنئة للرئيس السيسي بقرب حلول شهر رمضان
العلوم الصحية تدين طعـ.ن مواطن لفنيي أشعة بمستشفى ديروط بأسيوط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أبو العينين: تمويل المشروعات في أفريقيا يجب أن يعتمد على دراسة جدوى

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
عبد الخالق صلاح

أكد النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النوب، أن تمويل المشروعات في أفريقيا يعد موضوعًا بالغ الأهمية، مشيرًا إلى ضرورة وضع استراتيجيات واضحة لتحقيق أفضل النتائج وتقليل المخاطر على المستثمرين.

وأضاف محمد أبو العينين خلال كلمته بالمنتدى الأفريقي رفيع المستوى لممثلي القطاع الخاص، والتي عرضها الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» والمذاع على قناة «صدى البلد»، أن نجاح أي صناعة أو مشروع يعتمد على الدراسة الدقيقة واختيار الموقع المناسب، حيث يصبح المشروع أكثر جاذبية عندما تكون هناك دراسة جدوى واضحة ورؤية مستقبلية، ما يمكّن المؤسسات المالية والبنوك والصناديق من تقليل مستوى المخاطر.

وأشار أبو العينين إلى أنه في معظم الدول الأفريقية، عند مناقشة التمويل، يتم احتساب المخاطر السياسية إلى جانب دراسة جدوى المشروع، مضيفًا أن العديد من المؤسسات المالية أصبحت اليوم مستعدة لتقديم التمويل، مؤكدًا على ضرورة العمل على المستوى الدولي مع مؤسسات التمويل العالمية وطرح مبادرة تمويل جديدة موجهة لقطاع الصناعة، متسائلًا: كيف يمكن تمويل المناطق الصناعية المتخصصة؟

وأوضح أبو العينين، أن التجربة الصينية أظهرت أن التركيز على إنشاء مناطق صناعية متخصصة، مثل مدينة لصناعة السيارات، يسهم في خفض تكاليف الاستثمار والإنتاج، مشيرًا إلى أهمية وجود شركات تأمين لضمان عمليات التمويل، مما يسهل على الصناديق والمستثمرين ضخ أموالهم بثقة أكبر، كما ان القيادات تحتاج إلى التعليم والخبرة، وأن الرسالة الأهم تكمن في التعليم والتدريب في أفريقيا، مع ضرورة إطلاق مبادرات تمويلية لدعم التعليم والتدريب، بما يمكّن شباب القارة من أن يصبحوا رجال صناعة ويؤهلهم للعمل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتخصص في صناعات بعينها، خصوصًا في ظل التطور التكنولوجي والمعرفي المتسارع.

وتناول أبو العينين أهمية الحفاظ على مبادرات التعليم والتكنولوجيا المتخصصة لخدمة الموارد الوطنية، مؤكدًا أن الثروات المعدنية في أفريقيا يجب أن تُستغل لتعظيم الاستفادة منها، وهو أمر لا يتحقق بالكلمات فقط، بل عبر الرؤية والتعليم والتدريب ودراسة أحدث التقنيات لخفض التكاليف وزيادة التنافسية.

وأضاف أن مصر لديها مبادرات رائدة في هذا المجال، حيث تولي الدولة أهمية كبرى للتعليم، وتضم اليوم 128 جامعة، كما أشار إلى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتدريب أكثر من 30 ألف شاب في مجال الذكاء الاصطناعي مجانًا، مؤكدًا أنها خطوة مهمة نحو صناعة المستقبل.

وأشار أبو العينين إلى أن صناعات أشباه الموصلات، إلى جانب مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي، تمثل المستقبل، وأن التعليم والتدريب في هذه المجالات يشكل القيمة المضافة الحقيقية لشباب أفريقيا. واعتبر أن القضية المطروحة اليوم والرسالة الموجهة غدًا هي ضرورة تبني هذه المبادرات وتسويقها دوليًا والبحث عن آليات تمويل فعالة لها، مع الإشارة إلى وجود العديد من المبادرات الأخرى التي يمكن طرحها ومناقشتها لتحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا.

صدى البلد محمد أبو العينين على مسئوليتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين

دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة

موعد شهر رمضان

البحوث الفلكية تحسم الجدل.. ما موعد أول أيام شهر رمضان في مصر؟

منحة رمضان

بدء صرف منحة رمضان على بطاقات التموين غدًا الثلاثاء

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بطاقة التموين

بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل في هذا الموعد

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تعلن الموعد النهائي

منحة رمضان على التموين

400 جنيه زيادة على البطاقة.. آلية صرف منحة رمضان على التموين والسلع المتاحة

موعد اول يوم رمضان 2026

رمضان الأربعاء أم الخميس؟ .. موعد إعلان أول أيام الصيام

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر يبعث برقية تهنئة لرئيس مجلس الوزراء

شيخ الأزهر يبعث برقية تهنئة لرئيس مجلس الوزراء بمناسبة قرب حلول رمضان

مدير وحدة حوار بدار الإفتاء

مدير وحدة حوار بدار الإفتاء المصرية يجيب عن"الأسئلة الوجودية الكبرى"

حكم إفطار الطلاب خلال رمضان

هل يجوز للطلاب الإفطار خلال شهر رمضان من أجل الدراسة؟.. الإفتاء توضح

بالصور

لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟

لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟
لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟
لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟

طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت

طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت
طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت
طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت

وفاة الفنان الأمريكي روبرت دوفال

روبرت دوفال
روبرت دوفال
روبرت دوفال

يحمي من سرطان المعدة.. نوع خضار يمنع أمراضا خطيرة إذا تناولته يوميا

البصل
البصل
البصل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

المزيد