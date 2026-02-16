جهودكم مخلصة في خدمة الوطن.. شيخ الأزهر يبعث برقية تهنئة للرئيس السيسي بقرب حلول شهر رمضان

بعث فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

رسالة شيخ الأزهر للرئيس السيسي

وجاء نص تهنئة شيخ الأزهر للرئيس عبد الفتاح السيسي، كالتالي:

"يسرُّني أن أبعث إلى سيادتكم خالص التهنئة وأصدق الدعوات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله على سيادتكم وعلى الأسرة الكريمة بمزيد من الصحة والعافية والتوفيق، وعلى مصرنا العزيزة بالمزيد من الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار،.

وتابع شيخ الأزهر في تهنئته: “وإنني إذ أهنئ سيادتكم بهذه المناسبة الطيبة؛ لأدعو المولى - عز وجل - أن يوفقكم ويسدد خطاكم، وأن يعينكم على مواصلة جهودكم المخلصة في خدمة الوطن، وتحقيق آمال شعب مصر العظيم في التنمية والرخاء، وأن يحفظ مصرنا وشعبها الأصيل من كل مكروه وسوء، وأن يديم عليها نعمتي الأمن والأمان”.