قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة: نستهدف تحقيق طفرة في تحسين بيئة الأعمال وتيسير إجراءات الموافقات والتراخيص
الاتحاد السكندري يحسم ديربي الإسكندرية بهدف نظيف في سموحة
رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تعلن الموعد النهائي
عالم بالأوقاف: يجب استقبال شهر رمضان بنية صادقة وهمة مرتفعة
إقبال متزايد على أكاديمية الشرطة ومبادرة للتواصل بين الطلاب
لا تشربوها في رمضان.. خبيرة تغذية تكشف 4 مخاطر لتناول المياه الغازية
صحيفة يونانية: أثينا ستشارك في اجتماع مجلس السلام القادم حول غزة
الزمالك يفاجئ معتمد جمال بعد الفوز على كايزر تشيفز.. قرار جديد بشأن المدرب الأجنبي
الرئيس السيسي: مصر تدعم كل جهود تحقيق الاستقرار والتنمية في إفريقيا الوسطى
1500 جنيه.. غدًا بدء صرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة
سابها وهِرب.. القبض على سائق ميكروباص أتلف بضاعة سيدة في الجيزة
فكرة عملية في رمضان.. رمضان عبد المعز: اكتب نواهي القرآن وغيّر سلوكك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

بلال قنديل
بلال قنديل
بلال قنديل

مع اقتراب شهر رمضان تبدأ نسمات الخير في الهبوب على القلوب قبل البيوت، ويشعر الناس وكأن الهواء نفسه يتغير ويصبح اكثر دفئا وطمأنينة. ايام قليلة تفصلنا عن هذا الشهر الكريم، لكن الاستعداد له في مصر لا يكون في يوم او يومين، بل هو حالة عامة تعيشها الشوارع والبيوت والاسر. فشهر رمضان عند المصريين ليس مجرد عبادة وصيام فقط، بل هو موسم فرح وروحانية واجتماع ومحبة تتجدد كل عام.
في الشوارع تبدأ المظاهر مبكرا، فترى الفوانيس معلقة على الابواب وفي البلكونات، وتجد الاطفال يجرون بها في الازقة وهم يغنون ببراءة وفرحة. المحلات تزين واجهاتها بالاضواء والزينة الملونة، وتفوح روائح الياميش والتمر والمكسرات من الاسواق، فيشعر المار انه دخل عالما مختلفا مليئا بالحيوية. حتى البائعون ينادون على بضائعهم بنغمة خاصة وكأنهم يعلنون قدوم ضيف عزيز ينتظره الجميع.
اما داخل البيوت فالحكاية لها طابع اخر، حيث تبدأ الامهات في تجهيز قوائم الطعام وشراء الاحتياجات، ليس بدافع الاستهلاك فقط بل بدافع الكرم وحب العطاء. المصري بطبيعته يحب ان يكون بيته عامرا في رمضان، فيحرص على وجود التمر والعصائر والمشروبات التقليدية، ويستعد لاستقبال الضيوف ولموائد الرحمة التي تعد سمة اساسية من سمات الشهر. فالكرم في هذا الوقت لا يكون عادة اجتماعية فقط بل عبادة يتقرب بها الناس الى الله.
الاستعداد الروحي لا يقل اهمية عن المظاهر المادية، فكثير من الناس يبدأون في تهيئة انفسهم بقراءة القرآن والاكثار من الدعاء ومحاولة تصفية القلوب من الخلافات. تسمع عبارات المسامحة تتردد بين الاصدقاء والاقارب، ويشعر الجميع برغبة في فتح صفحة جديدة. فشهر رمضان عند المصريين فرصة سنوية للمراجعة والتقرب من الله واعادة ترتيب الاولويات.
ولعل اجمل ما يميز انتظار رمضان في مصر هو روح الجماعة، فالصيام لا يكون تجربة فردية بل تجربة يعيشها المجتمع كله. مواعيد العمل تتغير، والاسر تحرص على الافطار معا، والاصدقاء يتواعدون على السحور. حتى البرامج التلفزيونية والاذاعية تكتسب طابعا خاصا، فتشعر ان البلد كلها تدق على نفس الايقاع.
نسمات الخير التي تسبق رمضان ليست مجرد تعبير ادبي، بل حقيقة يلمسها كل من يعيش هذه الايام. هي حالة من الشوق الممزوج بالفرح، ومن الحنين الممزوج بالسكينة. ومع كل عام يتجدد هذا الشعور وكأنه المرة الاولى، فيبقى رمضان في قلوب المصريين ضيفا كريما لا يمل حضوره، بل ينتظرونه دائما بلهفة وحب وامل في ايام مليئة بالخير والبركة.

شهر رمضان الشهر الكريم الصيام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين

دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة

موعد شهر رمضان

البحوث الفلكية تحسم الجدل.. ما موعد أول أيام شهر رمضان في مصر؟

منحة رمضان

بدء صرف منحة رمضان على بطاقات التموين غدًا الثلاثاء

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

زجاجات المياة الملقاه من الجماهير

تطورات أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي.. احتواء داخل القلعة الحمراء.. وشكوى مغربية رسمية وردود نارية من نجوم الأهلي

بطاقة التموين

بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة

موعد اول يوم رمضان 2026

رمضان الأربعاء أم الخميس؟ .. موعد إعلان أول أيام الصيام

ترشيحاتنا

هاتف ايفون القابل للطي

مفاجأة للمستخدمين.. أول هاتف قابل للطي من "أبل" إليك أهم مواصفاته

هاتف Realme P4 Lite 4G

ببطارية ضخمة وقدرة شحن جبارة.. ريلمي تغزو الأسواق بهاتف Realme P4 Lite 4G

جهاز لوحي

هونر تسبق سامسونج بإطلاق جهازها اللوحي الجديد Honor MagicPad 4..إليك أهم مواصفاته

بالصور

الطلاق الصامت يتزايد داخل البيوت.. خبراء يفسرون الظاهرة ويحذرون من آثارها النفسية

الطلاق الصامت يتزايد بصمت داخل البيوت
الطلاق الصامت يتزايد بصمت داخل البيوت
الطلاق الصامت يتزايد بصمت داخل البيوت

منافِسة بورش ماكان.. تسريب صور رانج روفر الجديدة بمواصفات جبارة

رانج روفر
رانج روفر
رانج روفر

رجيم الـ3 أيام يعود بقوة .. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟

رجيم الـ3 أيام يعود بقوة.. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟
رجيم الـ3 أيام يعود بقوة.. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟
رجيم الـ3 أيام يعود بقوة.. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟

عرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير .. تعرف عليه

هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير
هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير
هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير

فيديو

تابيندا سنبال

3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: حين يصبح التكافل علما

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

المزيد