المواطن رقم واحد.. أحمد موسى عن حركة المحافظين الجدد: لدينا مشكلات

قال الإعلامي أحمد موسى إن حركة المحافظين اليوم، كانت حركة تغييرات كبيرة، موضحًا أن الدولة كانت تتابع عمل المحافظين.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إلى أن الـ 6 محافظين الذين استمروا في أماكنهم، هم محافظو “القاهرة، والدقهلية، والبحيرة، والمنيا، والشرقية، وشمال سيناء”، وهناك 7 آخرين نُقلوا إلى محافظات جديدة، فيما تم تعين 13 محافظًا جديدًا.

وأضاف أن حركة نواب المحافظين كانت ضخمة أيضًا، وهذا أمر مهم؛ لأن هناك شبابًا تولوا هذه المهام، ولدينا شباب كثير جدًا.

وأوضح أن هناك محافظين يهتمون بمركز أو اثنين، في حين أن هناك قرى ونجوع، متابعًا: "بقول للمحافظين، انزلوا القرى والنجوع، وتفاعلوا مع المواطنين وشوفوا الناس، المواطن بيبقى عايز يشوف المسؤول، ده رئيس الجمهورية بينزل القرى، وفي محافظين ما نزلوش قرى".

وأشار إلى أن المواطنين لديهم مشكلات كثيرة لا بد أن يراها المحافظ، متوجهًا بالتحية إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة على سرعة استجابته مع الحالات الإنسانية.

وأوضح أحمد موسى: "رأيت أحد المواطنين كان يريدني أن أكلم وزير الصحة من أجل حالته، كلمت الدكتور خالد عبد الغفار وكلموا الراجل بعد 5 دقايق، ده دور المسؤول، وأنا حلقة الوصل بين المواطن والمسؤول".

وأوضح أن دور المحافظ هو النزول وشن حملات مفاجئة في الأسواق والمستشفيات ومراقبة الأسعار والمحلات والطرق والنظافة، مشيرًا إلى أن كل محافظ معني بهذا الأمر، وكل واحد يعمل دوره، ولا بد أن يعمل الجميع داخل المحافظة لخدمة الأهالي لأن المواطن رقم واحد.