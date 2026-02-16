الطقس الآن| أتربة عالقة وأجواء مغبرة على القاهرة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن من متابعة صور الأقمار الصناعية والرصدات يتضح وجود أتربة عالقة وأجواء مغبرة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والصحراء الغربية.

تدفق غطاء سحابي



أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن تدفق غطاء سحابي من السحب المتوسطة والعالية على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال الصعيد قد يصاحبه مع تقدم الوقت فرص أمطار خفيفة وبشكل عشوائي.

أتربة عالقة وأجواء مغبرة على القاهرة



وتتوقع الهيئة أن يشهد طقس غد الثلاثاء 17 فبراير 2026 انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بقيم تتراوح ما بين 5 إلى 6 درجات مئوية، مقارنة بالأيام الماضية.

ويسود طقس بارد خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يكون معتدلًا إلى دافئ نهارًا على أغلب الأنحاء، في حين يميل للحرارة على جنوب الصعيد، على أن يعود الطقس ليصبح باردًا خلال ساعات الليل.

نشاط رياح مثير للأتربة وتراجع الرؤية

وأشارت الهيئة إلى نشاط ملحوظ للرياح، تتراوح سرعتها ما بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة، ومحافظة البحر الأحمر.

وحذرت الأرصاد من أن هذا النشاط قد يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، والصحراء الغربية، وشمال وجنوب الصعيد، وذلك على فترات متقطعة.