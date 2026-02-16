قفز موانع ومداهمات أمنية.. كيف قضى طلبة الجامعات أسبوع تعايش بأكاديمية الشرطة| صور

نظمت أكاديمية الشرطة برنامج معايشة عملية على مدار أسبوع لعدد من طلبة جامعات (القاهرة ، عين شمس ، العاصمة) بالأكاديمية وتضمنت فعاليات برنامج التعايش تنفيذ مجموعات متنوعة من الأنشطة الرياضية والتدريبية شملت تدريبات اللياقة البدنية بالملاعب المخصصة وأنشطة الدفاع عن النفس وتهدف هذه الأنشطة إلى تنمية القدرات البدنية إلى جانب ترسيخ روح العمل الجماعى وتعزيز الثقة بالنفس والإلتزام بقواعد السلامة والإنضباط، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية

وشارك طلبة الجامعات طلبة كلية الشرطة فى تدريبات السباحة وقفزة الثقة .. كما تضمنت فعاليات التعايش التدريب على ركوب الخيل.

وشملت الفعاليات مشاركة طلبة الجامعات لطلبة كلية الشرطة وعلى مدار أيام التعايش فيى التدريبات الخاصة بالمداهمات الأمنية فى الميادين التدريبية المتنوعة التى تزغر بها الأكاديمية لتعمق الفهم بطبيعة الدور الذى يضطلع به رجال الشرطة والبرامج التدريبية المطبقة لأداء هذا الدور بكفاءة وفاعلية.

وقد جذبت تدريبات قفز الموانع وألعاب القوة والباركور إنتباه طلبة الجامعات الذين تفاعلوا معها وشاركوا طلبة كلية الشرطة بعضاً من هذهةالتدريبات.

وشملت الفعاليات مشاهدة ميادين التدريب الفنى بنظام المحكاة والذى يشهد تدريب الطلبة على مسارح الجريمة المختلفة وعلى مدار أيام المعايشة تم تنظيم أنشطة ومحاضرات ولقاءات ثقافية وتوعوية متنوعة حول مفهوم الأمن القومى وإستراتيجية وزارة الداخلية للحفاظ على أمن المواطن ومواجهة حروب الجيل الرابع والخامس وضوابط إستخدام تقنيات الذكاء الإصطناعى وكيفية الوقاية من المخدرات ومخاطرها على المجتمع وسط تفاعل الطلبة مع المحاضرين.



كما تم خلال أيام المعايشة تنفيذ عدد من الأنشطة والتفاعلية والاجتماعية داخل المكتبات ومرافق ونوادى الطلبة بما يعزز من الروابط الإنسانية بين الطلبة المشاركين.

وتم تنظيم جولات ميدانية خلال أيام التعايش داخل عدد من مرافق أكاديمية الشرطة للتعريف بإمكانياتها التدريبية والعلمية.

وخلال أيام برنامج المعايشة تم تنظيم زيارة لمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان للتعرف على الجهود المبذولة لتطوير منظومة الإصلاح والتأهيل والدور الإصلاحى والإنسانى الذى تضطلع به هذه المراكز فى إصلاح وتأهيل النزلاء للاندماج فى المجتمع، حيث قام الطلبة بتفقد المرافق التأهيلية والإصلاحية والخدمية ونظم الرعاية المقدمة للنزلاء فى ظل ما أحدثته هذه المراكز من نقلة نوعية فى منظومة الإصلاح والتأهيل تتوافق مع المعايير الإنسانية الدولية والمحلية فى مجال حقوق الإنسان ليخرج النزيل مؤهلا لبداية حياة جديدة

فى ختام فعاليات أسبوع التعايش تم تكريم المتميزين من طلبة الجامعات.