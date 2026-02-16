كامافينجا: نسعى للثأر من بنفيكا.. ولم أقدم كل ما لدي مع ريال مدريد بعد

تحدث كامافينجا، لاعب ريال مدريد، عن مواجهة فريقه المرتقبة أمام بنفيكا في ذهاب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، مؤكدًا رغبة الفريق في تعويض خسارته السابقة على الملعب ذاته.

وكان الفريقان قد التقيا قبل أسبوعين في ختام مرحلة الدوري، حيث فاز بنفيكا بنتيجة 4-2، ليحجز مقعده في الملحق، بينما فشل ريال مدريد في التأهل المباشر إلى ثمن النهائي.

وقال كامافينجا، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: إن الفريق مطالب باللعب بروح جماعية، مع الحفاظ على أسلوبه المعتاد دون تغييرات جذرية، مشددًا على أهمية الاتحاد بين اللاعبين هجومًا ودفاعًا، من أجل تقديم أداء قوي يرضي الجماهير، مضيفًا أن ما حدث في المباراة الماضية كان صعبًا، وأن الفريق يدخل المواجهة بدافع “الانتقام الرياضي”.

وعن احتياج الفريق إلى صانع ألعاب، أوضح اللاعب الفرنسي أن ريال مدريد يمتلك عناصر قادرة على أداء هذا الدور، مؤكدًا أنه شخصيًا يستطيع شغل هذا المركز إذا طُلب منه ذلك، نظرًا لثقته في إمكانياته الفنية.

وأشار إلى أنه لم يُظهر بعد كامل قدراته بقميص النادي الملكي، مؤكدًا امتلاكه المزيد ليقدمه خلال الفترة المقبلة. وبيّن أن مركزه المفضل هو لاعب الارتكاز الدفاعي، مع اعترافه بضرورة العمل على تقليل الأخطاء وزيادة التركيز داخل الملعب.

وتطرق كامافينجا إلى علاقته بزميله، مؤكدًا أنها علاقة قوية تقوم على الصراحة حتى لو بدت قاسية أحيانًا، مشيرًا إلى أن الانتقادات جزء طبيعي من حياة لاعب كرة القدم، وأنه يتعامل معها باعتبارها حافزًا إضافيًا للتطور، دون الانشغال كثيرًا بمتابعة مواقع التواصل الاجتماعي.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على فخره بما حققه في مسيرته حتى الآن، مع تطلعه لمزيد من النجاحات، مشددًا على رغبته في مواصلة العمل لإسعاد عائلته وجماهير ريال مدريد خلال المرحلة المقبلة.