2.5 مليون دولار.. أشرف داري يكشف عن شرطه الوحيد للرحيل عن الأهلي

كشف بلال السيسي، الناقد الرياضي، أن المغربي أشرف داري طلب الحصول على كامل مستحقاته المقدرة بـ2.5 مليون دولار من أجل الموافقة على الرحيل عن النادي الأهلي.



وأشار بلال السيسي، خلال ظهوره ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا عبر قناة صدى البلد، إلى أن الملف لا يزال محل دراسة داخل القلعة الحمراء.

وأضاف أن اللاعب كامويش لم يقدم حتى الآن ما يؤكد أنه المهاجم الأنسب لتدعيم صفوف الأهلي، في ظل حاجة الفريق لعناصر قادرة على صناعة الفارق مشددا أن المسؤول عن مثل هذه الصفقات يجب محاسبته.

كما أكد بلال السيسي أن سيراميكا كليوباترا يقدم أداءً مميزًا هذا الموسم، والدليل تصدره جدول ترتيب الدوري المصري، ما يعكس الاستقرار الفني والإداري داخل الفريق.

وأشار إلى أن مواجهة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في كأس مصر ستكون في غاية الصعوبة على الفريقين، موضحًا أن دوافع الزمالك قد تكون أكبر في البطولة، بينما يواصل سيراميكا سعيه لإثبات جدارته.

كما لفت إلى أن المصري يقترب من العودة لخوض مبارياته على ستاد بورسعيد بداية من الموسم المقبل.