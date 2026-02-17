قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأزمة في طريقها للحل.. الزمالك يغرم محمد عواد 250 ألف جنيه
أول يوم شهر رمضان .. اعرف موعد أذان المغرب وساعات الصيام
أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026
أبل تركز على جودة النظام وعمر البطارية في iOS 27
السبت.. محاكمة 4 متهمين في خلية حدائق القبة
مبادرة إنسانية.. عمرو سعد يعلن التكفل بـ 30 غارما وغارمة بـ 10 ملايين جنيه
بسيوني حكمًا لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في كأس مصر
بعد غياب طويل.. محمد عبدالمنعم يعلن جاهزيته لوديتي السعوية وإسبانيا
اليوم.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رمضان 2026
رفضت تدفع أجرة زيادة.. القبض على سائق سيارة تعدى على سيدة بسوهاج
تغير مفاجئ في حالة الطقس.. أمطار متفاوتة الشدة تهطل على الجيزة والقاهرة
وصول الدفعة الـ11 من العائدين من مصر إلى غزة عبر معبر رفح
رياضة

2.5 مليون دولار.. أشرف داري يكشف عن شرطه الوحيد للرحيل عن الأهلي

أشرف داري
أشرف داري
رباب الهواري

كشف بلال السيسي، الناقد الرياضي، أن المغربي أشرف داري طلب الحصول على كامل مستحقاته المقدرة بـ2.5 مليون دولار من أجل الموافقة على الرحيل عن النادي الأهلي.
 

وأشار بلال السيسي، خلال ظهوره ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا عبر قناة صدى البلد، إلى أن الملف لا يزال محل دراسة داخل القلعة الحمراء. 

وأضاف أن اللاعب كامويش لم يقدم حتى الآن ما يؤكد أنه المهاجم الأنسب لتدعيم صفوف الأهلي، في ظل حاجة الفريق لعناصر قادرة على صناعة الفارق مشددا أن المسؤول عن مثل هذه الصفقات يجب محاسبته.

كما أكد بلال السيسي أن سيراميكا كليوباترا يقدم أداءً مميزًا هذا الموسم، والدليل تصدره جدول ترتيب الدوري المصري، ما يعكس الاستقرار الفني والإداري داخل الفريق.

وأشار إلى أن مواجهة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في كأس مصر ستكون في غاية الصعوبة على الفريقين، موضحًا أن دوافع الزمالك قد تكون أكبر في البطولة، بينما يواصل سيراميكا سعيه لإثبات جدارته. 

كما لفت إلى أن المصري يقترب من العودة لخوض مبارياته على ستاد بورسعيد بداية من الموسم المقبل.

