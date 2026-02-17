قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

تحذير عاجل.. انخفاض حاد في الحرارة يصل لـ10 درجات خلال يوم واحد

درجات الحرارة
درجات الحرارة
رنا عبد الرحمن

 وجه  الدكتور محمد علي فهيم رئيس المركز تغير المناخ تحذيرًا عاجلًا للمواطنين والمزارعين في مصر بشأن حالة جوية كبيرة ستشهدها البلاد خلال الساعات القليلة المقبلة.

أكد الدكتور فهيم عبر قناة "إكسترا نيوز"،أن مصر شهدت في الأيام الماضية دفء غير طبيعي في وسط فصل الشتاء، حيث تجاوزت درجات الحرارة في بعض المناطق 32، وهو رقم أعلى بكثير من المعدلات الموسمية المعتادة.

وأشار فهيم إلى أن المفاجأة الحقيقية تكمن في الانخفاض الحاد المتوقع في درجات الحرارة بدءًا من الغد، مع فرق يصل إلى 10 درجات مئوية في يوم واحد، مما قد يؤدي لصدمات حرارية للمواطنين والمزارعين على حد سواء.

أوضح رئيس المركز أن الانخفاض المفاجئ في الحرارة لا يؤثر فقط على الراحة اليومية، بل له تداعيات مباشرة على الزراعة والأمن الغذائي، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ المزارعين الاحتياطات اللازمة لحماية المحاصيل من الصقيع المفاجئ أو تداعيات البرودة الشديدة.

وجّه فهيم رسائل واضحة للمواطنين الطقس الحالي غير معتاد الدفء قد يخدعكم.

ارتدوا ملابس مناسبة للحفاظ على صحتكم وتابعوا النشرات الجوية لمعرفة آخر التغيرات.

وأوضح  أن هذا التحذير يأتي ضمن سلسلة من التحذيرات الرسمية التي أصدرت خلال الأسابيع الماضية عن تذبذب حراري حاد وموجات برد متوقعة، في مؤشر على تغيرات مناخية تؤثر على نمط الفصول والتقلبات الجوية في مصر خلال 2026.

وأكد الدكتور فهيم أن الطقس الحالي غير مستقر، من دفء غير طبيعي إلى موجات برودة مفاجئة، مشددًا على أهمية متابعة التنبؤات الجوية واتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية المواطنين والمزارعين والمختصين على حد سواء.

درجات الحرارة شمس تقلبات جوية شتاء صيف

