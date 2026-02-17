رفضت تدفع أجرة زيادة.. القبض على سائق سيارة تعدى على سيدة بسوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام قائد سيارة "أجرة" بالتعدى عليها بالسب لرفضها دفع تعريفة ركوب أزيد من المقرر بسوهاج.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 / الجارى تبلغ لمركز شرطة سوهاج من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة المركز) بتضررها من سائق سيارة "أجرة" لقيامه بالتعدى عليها بالسب لحدوث مشادة كلامية بينهما لطلبه تعريفة ركوب أزيد من المقرر.

أمكن تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها وقت إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "لايحمل رخصة قيادة" – مقيم بدائرة قسم شرطة أول سوهاج) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم التحفظ على السيارة .. وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.





