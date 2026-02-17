قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء.. كم وصل الآن؟
ترامب يحذر إيران من عواقب عدم إبرام اتفاق
دعاء الفجر يوم 29 شعبان .. أدعية مستحبة لسعة الرزق وتيسير حياتك
حجم الطلبات لشراء الأسلحة الأمريكية وصل إلى 900 مليار دولار
بطة تنتظر الغرق.. مفتش أسلحة يحذر من حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن
الأزمة في طريقها للحل.. الزمالك يغرم محمد عواد 250 ألف جنيه
أول يوم شهر رمضان .. اعرف موعد أذان المغرب وساعات الصيام
أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026
أبل تركز على جودة النظام وعمر البطارية في iOS 27
السبت.. محاكمة 4 متهمين في خلية حدائق القبة
مبادرة إنسانية.. عمرو سعد يعلن التكفل بـ 30 غارما وغارمة بـ 10 ملايين جنيه
كشفت منصة 9to5Mac نقلًا عن النشرة الإخبارية Power On للصحفي مارك جورمان في بلومبرج، أن أبل تخطط لطرح تحديث iOS 27، مع التركيز بشكل أساسي على تحسين جودة النظام والأداء العام، بدلا من إضافة تغييرات ضخمة في المزايا.

وأوضحت المنصة أن جورمان وصف نظام iOS حاليًا بأنه «فوضوي قليلًا تحت الغطاء»، مشيرًا إلى زيادة الشكاوى من الأعطال والبطء أحيانًا وتراجع عمر البطارية في الإصدارات الأخيرة، وهو ما تسعى أبل إلى معالجته عبر هذا الإصدار الجديد.

تنظيف كود النظام ورفع كفاءة التطبيقات القديمة

أشارت 9to5Mac إلى أن أبل تعمل في iOS 27 على ما وصفته بـ«تنظيف الكود»، من خلال إزالة أجزاء قديمة وغير مستخدمة من الشيفرة البرمجية للنظام والتطبيقات؛ في محاولة لتقليل التعقيد وتحسين كفاءة العمل في الخلفية.

وأكد التقرير أن الشركة تخطط كذلك لإجراء تحسينات دقيقة على واجهة المستخدم وإجراء ترقيات خفيفة لعدد من التطبيقات المدمجة مع النظام، بحيث تصبح أكثر سلاسة وأقل استهلاكًا للموارد، بما يساعد في تحسين الأداء دون إحداث تغييرات جذرية في شكل الواجهة الذي اعتاده المستخدمون.

آمال في تحسين ملحوظ لعمر البطارية

أوضحت المنصة أن أبل تربط بين هذه التعديلات الداخلية وبين هدف واضح يتمثل في تحسين استهلاك الطاقة، حيث تأمل الشركة أن تؤدي التغييرات في الكود إلى «مكاسب في الكفاءة» تنعكس في صورة عمر بطارية أطول على أجهزة آيفون الداعمة للتحديث.

وأشارت 9to5Mac إلى أن جورمان نقل عن مصادره أن أبل لم تحسم بعد ما إذا كانت ستسوّق لهذه التحسينات في عمر البطارية كميزة رئيسية في الحملة الدعائية لـ iOS 27، أم ستكتفي باعتبارها نتيجة طبيعية لعملية تحسين الكود وجودة النظام في الكواليس.

تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي 

أكد التقرير أن أبل لا تكتفي بجانب “الأداء” فقط؛ بل تستثمر أيضًا في “تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي” داخل iOS 27، خاصة ما يتعلق بالمساعد الصوتي “Siri”.

فيما أوضحت “9to5Mac”، أن بلومبرغ كانت قد ذكرت سابقًا أن بعض وعود أبل بشأن مزايا “Siri” المعتمدة على نموذج Gemini، لن تصل مع iOS 26 كما كان مخططًا، وإنما سيتم ترحيلها إلى iOS 27، إلى جانب عمل الشركة على تحويل “Siri” إلى تجربة أقرب إلى «شات بوت» بنمط محادثة تفاعلية داخل النظام.

