الأزمة في طريقها للحل.. الزمالك يغرم محمد عواد 250 ألف جنيه

كشف الناقد الرياضي محمود فؤاد آخر مستجدات أزمة محمد عواد، حارس الزمالك، مع الفريق في ظل استبعاده خلال الفترة الماضية من المشاركة مع الفريق.

وقال محمود فؤاد، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «محمد عواد هو اللاعب الأكثر إثارة للجدل والمشاكل في نادي الزمالك».

وأضاف فؤاد أن «محمد عواد من الحراس الكبار ولا أحد ينكر ذلك ولكنه يرفض الجلوس على دكة البدلاء»، مشيرًا إلى أن عواد أحدث أزمة بعد قرار مشاركة محمد صبحي بدلًا في مباراة بتروجت بالدوري المصري.

وتابع قائلًا: «كما أن مدرب حراس الزمالك اشتكى لمعتمد جمال من أن المباراة التي لا يكون فيها اللاعب أساسيًا لا يتدرب بشكل جيد».

وأشار فؤاد إلى أنه تم تغريم محمد عواد 250 ألف جنيه، وكان رافض في البداية للتحقيقات والامتثال للتحقيق في الشؤون القانونية.

ولفت فؤاد إلى أنه حدثت انفراجة كبيرة جدًا في أزمة محمد عواد واللاعب وافق على الخضوع للتحقيق وسيصدر اعتذارًا وسيتم حل الأزمة.