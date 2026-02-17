أول يوم شهر رمضان .. اعرف موعد أذان المغرب وساعات الصيام

يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة موعد أذان المغرب في أول يوم شهر رمضان ، خاصة بعدما كشفت الحسابات الفلكية أن بدايته فلكيا قد توافق يوم الخميس 19 فبراير المقبل.

ويمثل اليوم الأول من الشهر الكريم مناسبة روحانية ينتظرها المسلمون بشوق، لما تحمله من أجواء إيمانية مميزة ولمّ شمل عائلي، إلى جانب الاستعداد لأداء صلاة التراويح، كما يحرص كثيرون على التعرف إلى توقيت الإفطار في هذا اليوم المبارك لتنظيم أوقاتهم واستقبال الشهر الكريم بأفضل استعداد.

أول يوم شهر رمضان فلكيا

وطبقا لما أعلنته للحسابات الفلكية للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإنه يتوقع أن يكون أول يوم شهر رمضان يوم الخميس المقبل.

وأوضح المعهد فى بيان سابق، أن هلال شهر رمضان 2026 يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران -ميلاد الهلال- فى تمام الساعة الثانية ودقيقتين بعد الظهر بتوقيت القاهرة المحلى يوم الثلاثاء 29 من شعبان 1447هـ الموافق 2026/2/17م (يوم الرؤية).

أذان المغرب أول يوم شهر رمضان

وكانت دار الإفتاء المصرية أعلنت استطلاع هلال شهر رمضان مساء يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، وكانت أظهرت الحسابات الفلكية الأولية، موعد أول يوم من رمضان 2026 في مصر وسيكون يوم الخميس الموافق 19 فبراير.

ووفقًا لإمساكية شهر رمضان فإن موعد أذان المغرب أول أيام شهر رمضان سيكون في الساعة 5:47 مساءً، بينما تبدأ ساعات الصيام من الفجر في الساعة 5:04 صباحًا، مع مواعيد الشروق والظهر والعصر والعشاء كما يلي: الشروق 6:31، الظهر 12:09، العصر 3:21، والعشاء 7:04.

ساعات الصيام أول يوم شهر رمضان

كما يتساءل البعض عن عدد ساعات الصيام أول أيام شهر رمضان 2026، ووفقا لموقع هيئة المساحة المصرية سيكون موعد أذان الفجر في أول أيام رمضان بالقاهرة وعدد من المحافظات كالآتي:

القاهرة: 5:05 ص

الإسكندرية: 5:11 ص

أسوان: 4:57 ص

مطروح: 5:21 ص

الغردقة: 4:54 ص

شرم الشيخ: 4:53 ص

وأما عن موعد أذان المغرب في أول يوم من شهر رمضان في أول أيام رمضان بالقاهرة وعدد من المحافظات على النحو التالي:

القاهرة: 5:46 م

الإسكندرية: 5:50 م

أسوان: 5:45 م

مطروح: 6:00 م

الغردقة: 5:38 م

شرم الشيخ: 5:36 م

وبحسبة بسيطة فإن ساعات الصيام أول أيام شهر رمضان 2026 في مصر سيكون قرابة 12 ساعة و41 دقيقة، ولكن تختلف عدد ساعات الصيام من محافظة لأخرى، ويمكن حساب عدد ساعات الصيام عبر طرح توقيت أذان الفجر من توقيت أذان المغرب وفقًا لكل محافظة.

أدعية شهر رمضان من الكتاب والسنة “المأثورة”

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ

"اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ"، اللهم ابارك لنا في شهر رجب وشعبان، وأعنا على الصيام والقيام في شهر رمضان المبارك.

اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ وَالإِيمَانِ، وَالسَّلامَةِ وَالإِسْلامِ، وَرِضْوَانِ مِنَ الرَّحْمَنِ

"اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ وَالإِيمَانِ، وَالسَّلامَةِ وَالإِسْلامِ، وَرِضْوَانِ مِنَ الرَّحْمَنِ"، اللهم اجعل شهر رمضان آمنًا ومؤمنًا ومسلمًا، وارزقنا رضوانًا من عندك يا رحمن.

-اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنَّا

-اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنَّا"، اللهم إنك عفو تحب العفو، فاغفر لنا ذنوبنا واعتق رقابنا من النيران يا رحمن.

-اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ

-اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، وهذا الدعاء يدعو الله للحفظ والحماية والتوفيق في الدنيا والآخرة، ويشير إلى أهمية العفو والعافية في الحياة اليومية والتقرب إلى الله.