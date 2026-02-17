قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مبادرة إنسانية.. عمرو سعد يعلن التكفل بـ 30 غارما وغارمة بـ 10 ملايين جنيه
بسيوني حكمًا لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في كأس مصر
بعد غياب طويل.. محمد عبدالمنعم يعلن جاهزيته لوديتي السعوية وإسبانيا
اليوم.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رمضان 2026
رفضت تدفع أجرة زيادة.. القبض على سائق سيارة تعدى على سيدة بسوهاج
تغير مفاجئ في حالة الطقس.. أمطار متفاوتة الشدة تهطل على الجيزة والقاهرة
وصول الدفعة الـ11 من العائدين من مصر إلى غزة عبر معبر رفح
هل يجوز للحامل الإفطار خلال شهر رمضان؟.. الإفتاء تحدد الشروط
عضو بالحزب الجمهوري: إسرائيل تفرض سياساتها وتوجهاتها على إدارة ترامب
مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين في إطلاق نار خلال مباراة هوكي بأمريكا
احتراما للاعبين الصائمين.. البريميرليج يتخذ قرارا رسميا يخص شهر رمضان
رابطة الأندية تحسم الجدل حول تأجيل مباريات أول أيام رمضان
رياضة

بسيوني حكمًا لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في كأس مصر

الزمالك وسيراميكا كليوباترا
الزمالك وسيراميكا كليوباترا
رباب الهواري

أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين الحكم الدولي محمود بسيوني لإدارة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، المقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر للموسم الحالي.


 

ويأتي اختيار بسيوني لإدارة اللقاء في إطار حرص لجنة الحكام على إسناد المباريات المهمة لحكام دوليين أصحاب خبرات كبيرة، خاصة أن المواجهة تحمل طابعًا تنافسيًا قويًا بين الفريقين، في ظل رغبة كل طرف في مواصلة مشواره بالبطولة.


 

الزمالك يبحث عن التأهل وسيراميكا يتمسك بالمفاجأة
 

يدخل الزمالك المباراة بهدف تحقيق الفوز وحسم بطاقة التأهل إلى دور الثمانية، مستفيدًا من خبراته الكبيرة في البطولات المحلية، ورغبته في التقدم خطوة جديدة نحو التتويج بالكأس.
 

في المقابل، يسعى سيراميكا كليوباترا لتحقيق نتيجة إيجابية، والظهور بشكل قوي أمام أحد كبار الكرة المصرية، من أجل مواصلة نتائجه الجيدة وإحداث مفاجأة جديدة في البطولة.

الفائز يواجه طلائع الجيش يوم 18 مارس
 

وفي سياق متصل، قررت إدارة المسابقات باتحاد الكرة إقامة مباراة دور الثمانية بين الفائز من لقاء الزمالك وسيراميكا، وبين فريق طلائع الجيش، وذلك في تمام التاسعة والنصف مساء يوم الأربعاء 18 مارس المقبل.

كما أوضحت إدارة المسابقات أن ملعب المباراة سيتم تحديده لاحقًا، وفقًا للتنسيق مع الجهات المختصة وترتيبات الجدول الخاص بالبطولة


 


 

الزمالك سيراميكا كأس مصر اخبار الرياضة

التموين

دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة

موعد شهر رمضان

البحوث الفلكية تحسم الجدل.. ما موعد أول أيام شهر رمضان في مصر؟

منحة رمضان

بدء صرف منحة رمضان على بطاقات التموين غدًا الثلاثاء

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بطاقة التموين

بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل في هذا الموعد

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تعلن الموعد النهائي

منحة رمضان على التموين

400 جنيه زيادة على البطاقة.. آلية صرف منحة رمضان على التموين والسلع المتاحة

موعد اول يوم رمضان 2026

رمضان الأربعاء أم الخميس؟ .. موعد إعلان أول أيام الصيام

شيخ الأزهر يبعث برقية تهنئة لرئيس مجلس الوزراء

شيخ الأزهر يبعث برقية تهنئة لرئيس مجلس الوزراء بمناسبة قرب حلول رمضان

مدير وحدة حوار بدار الإفتاء

مدير وحدة حوار بدار الإفتاء المصرية يجيب عن"الأسئلة الوجودية الكبرى"

حكم إفطار الطلاب خلال رمضان

هل يجوز للطلاب الإفطار خلال شهر رمضان من أجل الدراسة؟.. الإفتاء توضح

بالصور

لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟

لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟
لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟
لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟

طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت

طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت
طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت
طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت

وفاة الفنان الأمريكي روبرت دوفال

روبرت دوفال
روبرت دوفال
روبرت دوفال

يحمي من سرطان المعدة.. نوع خضار يمنع أمراضا خطيرة إذا تناولته يوميا

البصل
البصل
البصل

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

