بسيوني حكمًا لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في كأس مصر

أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين الحكم الدولي محمود بسيوني لإدارة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، المقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر للموسم الحالي.





ويأتي اختيار بسيوني لإدارة اللقاء في إطار حرص لجنة الحكام على إسناد المباريات المهمة لحكام دوليين أصحاب خبرات كبيرة، خاصة أن المواجهة تحمل طابعًا تنافسيًا قويًا بين الفريقين، في ظل رغبة كل طرف في مواصلة مشواره بالبطولة.





الزمالك يبحث عن التأهل وسيراميكا يتمسك بالمفاجأة



يدخل الزمالك المباراة بهدف تحقيق الفوز وحسم بطاقة التأهل إلى دور الثمانية، مستفيدًا من خبراته الكبيرة في البطولات المحلية، ورغبته في التقدم خطوة جديدة نحو التتويج بالكأس.



في المقابل، يسعى سيراميكا كليوباترا لتحقيق نتيجة إيجابية، والظهور بشكل قوي أمام أحد كبار الكرة المصرية، من أجل مواصلة نتائجه الجيدة وإحداث مفاجأة جديدة في البطولة.

الفائز يواجه طلائع الجيش يوم 18 مارس



وفي سياق متصل، قررت إدارة المسابقات باتحاد الكرة إقامة مباراة دور الثمانية بين الفائز من لقاء الزمالك وسيراميكا، وبين فريق طلائع الجيش، وذلك في تمام التاسعة والنصف مساء يوم الأربعاء 18 مارس المقبل.

كما أوضحت إدارة المسابقات أن ملعب المباراة سيتم تحديده لاحقًا، وفقًا للتنسيق مع الجهات المختصة وترتيبات الجدول الخاص بالبطولة







