ديني

اليوم.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رمضان 2026

دار الإفتاء
دار الإفتاء
محمد شحتة

تستطلع دار الإفتاء المصرية، هلال شهر رمضان 2026، وذلك بعد غروب شمس اليوم الثلاثاء، الموافق التاسع والعشرين من شهر شعبان لعام 1447 هجرية، الموافق 17 فبراير 2026.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية، عن بث مراسم استطلاع هلال شهر رمضان المبارك على الهواء مباشرة، في إطار تقاليدها السنوية لإعلان بدايات الشهور الهجرية.

وأوضحت دار الإفتاء، في بيان رسمي، أنها تستطلع هلال شهر رمضان من خلال 7 لجان شرعية وعلمية منتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، تضم متخصصين من دار الإفتاء وهيئة المساحة المصرية والمعهد القومي للبحوث الفلكية، وذلك وفق الضوابط الشرعية والمعايير العلمية المعتمدة في تحري رؤية الهلال.

وأكدت دار الإفتاء، أن نتيجة استطلاع هلال رمضان ستُذاع مباشرة على الهواء، بما يتيح للمواطنين متابعة الإعلان الرسمي في أجواء روحانية تزامنًا مع استقبال الشهر الكريم، مشيرة إلى أن برنامج الاحتفال المصاحب لمراسم الإعلان يتضمن عددًا من الفعاليات الدينية والإعلامية.

كما أكدت دار الإفتاء المصرية، أن تحديد أول رمضان 2026 لا يعلن بتوقُّع، أو بمنشور متداول، ولا برأي فردي، وإنما يُعلَن بعد “تحرٍّ شرعي، ورؤية معتبرة، وشهادة موثوقة” وفق منهج علمي دقيق.

ووجهت دار الإفتاء رسالة للجميع، قالت فيها: “انتظروا البيان الرسمي اليوم بعد صلاة المغرب من مفتي الجمهورية، في احتفال رسمي وشعبي بإذن الله”.

