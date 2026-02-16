قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحكومة: نستهدف تحقيق طفرة في تحسين بيئة الأعمال وتيسير إجراءات الموافقات والتراخيص
الاتحاد السكندري يحسم ديربي الإسكندرية بهدف نظيف في سموحة
رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تعلن الموعد النهائي
عالم بالأوقاف: يجب استقبال شهر رمضان بنية صادقة وهمة مرتفعة
إقبال متزايد على أكاديمية الشرطة ومبادرة للتواصل بين الطلاب
لا تشربوها في رمضان.. خبيرة تغذية تكشف 4 مخاطر لتناول المياه الغازية
صحيفة يونانية: أثينا ستشارك في اجتماع مجلس السلام القادم حول غزة
الزمالك يفاجئ معتمد جمال بعد الفوز على كايزر تشيفز.. قرار جديد بشأن المدرب الأجنبي
الرئيس السيسي: مصر تدعم كل جهود تحقيق الاستقرار والتنمية في إفريقيا الوسطى
1500 جنيه.. غدًا بدء صرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة
سابها وهِرب.. القبض على سائق ميكروباص أتلف بضاعة سيدة في الجيزة
فكرة عملية في رمضان.. رمضان عبد المعز: اكتب نواهي القرآن وغيّر سلوكك
ديني

الإفتاء تحدد أفضل ثواب مع أول أيام شهر رمضان.. لا تفوت أجره

أحمد سعيد

مع اقتراب أول أيام شهر رمضان 2026 يبحث كثيرون عن أفضل الأعمال وأحبها إلى الله تعالى، رغبة في اغتنام الشهر الفضيل من اليوم الأول، وقد بينت دار الإفتاء المصرية أفضل ثواب يمكن اغتنامه مع أول أيام شهر رمضان وذللاك عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

أفضل ثواب مع أول أيام شهر رمضان

وأكدت دار الإفتاء أن التصدق من أعظم الأعمال الرمضانية التي يُثَابُ المسلم عليها، مستشهدة بقول الله تعالى {وَسَارِعُوٓاْ إِلَىٰ مَغۡفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمۡ وَجَنَّةٍ عَرۡضُهَا ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلۡأَرۡضُ أُعِدَّتۡ لِلۡمُتَّقِينَ * ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلۡكَٰظِمِينَ ٱلۡغَيۡظَ وَٱلۡعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلۡمُحۡسِنِينَ} [آل عمران: 133- 134]. 

واستدلت الإفتاء على ذلك، بما ورد في سنة النبي الشريفة حيث قد سُئل صلى الله عليه وآله وسلم: أيُّ الصدقة أفضل؟ قال: «صدقةٌ في رمضان».

فضل الصدقة في رمضان

 

- الصدقة تطفئ غضب الله سبحانه وتعالى.

- الصدقة تشفي من الأمراض البدنية والقلبية

- دليلُ على صدق إيمان المسلم

- الصدقة تفتح لك الأبواب المغلقة.

- أفضل ما ينتفع به الميت وخير ما يُهدى للميت في قبره.

- الصدقة هي أفضل الأعمال الصالحة والقربات إلى الله سبحانه وتعالى.

أنواع الصدقة في رمضان

 

الصدقات تنقسم إلى نوعين “الصدقة الجارية والصدقة العادية”، فالصدقة الجارية وهي التي تدخل في أشياء ثابتة ومستمرة فترة طويلة من الزمن وعلى سبيل المثال "دفع مبلغ لإنشاء مستشفى أو دار ايتام او بناء مسجد وماشابه"، وأما النوع الثاني فهي الصدقة العادية والتي يتم إخراجها في صورة مبلغ من المال وإعطائه للفقير الذي يحتاج المساعدة.

لا يشترط أن تكون الصدقة قائمة على إعطاء مبالغ مالية أو ما شابه، فمن الممكن يتم إخراجها في صورة شراء ثلاجة لشخص فقير ويحتاج، أو قد تخرج في صورة إعطاء طعام للمحتاجين، وبهذا الصدقة قد تكون قائمة على المال وغير المال.

