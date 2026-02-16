الإفتاء تحدد أفضل ثواب مع أول أيام شهر رمضان.. لا تفوت أجره

مع اقتراب أول أيام شهر رمضان 2026 يبحث كثيرون عن أفضل الأعمال وأحبها إلى الله تعالى، رغبة في اغتنام الشهر الفضيل من اليوم الأول، وقد بينت دار الإفتاء المصرية أفضل ثواب يمكن اغتنامه مع أول أيام شهر رمضان وذللاك عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

أفضل ثواب مع أول أيام شهر رمضان

وأكدت دار الإفتاء أن التصدق من أعظم الأعمال الرمضانية التي يُثَابُ المسلم عليها، مستشهدة بقول الله تعالى {وَسَارِعُوٓاْ إِلَىٰ مَغۡفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمۡ وَجَنَّةٍ عَرۡضُهَا ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلۡأَرۡضُ أُعِدَّتۡ لِلۡمُتَّقِينَ * ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلۡكَٰظِمِينَ ٱلۡغَيۡظَ وَٱلۡعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلۡمُحۡسِنِينَ} [آل عمران: 133- 134].

واستدلت الإفتاء على ذلك، بما ورد في سنة النبي الشريفة حيث قد سُئل صلى الله عليه وآله وسلم: أيُّ الصدقة أفضل؟ قال: «صدقةٌ في رمضان».

فضل الصدقة في رمضان

- الصدقة تطفئ غضب الله سبحانه وتعالى.

- الصدقة تشفي من الأمراض البدنية والقلبية

- دليلُ على صدق إيمان المسلم

- الصدقة تفتح لك الأبواب المغلقة.

- أفضل ما ينتفع به الميت وخير ما يُهدى للميت في قبره.

- الصدقة هي أفضل الأعمال الصالحة والقربات إلى الله سبحانه وتعالى.

أنواع الصدقة في رمضان

الصدقات تنقسم إلى نوعين “الصدقة الجارية والصدقة العادية”، فالصدقة الجارية وهي التي تدخل في أشياء ثابتة ومستمرة فترة طويلة من الزمن وعلى سبيل المثال "دفع مبلغ لإنشاء مستشفى أو دار ايتام او بناء مسجد وماشابه"، وأما النوع الثاني فهي الصدقة العادية والتي يتم إخراجها في صورة مبلغ من المال وإعطائه للفقير الذي يحتاج المساعدة.

لا يشترط أن تكون الصدقة قائمة على إعطاء مبالغ مالية أو ما شابه، فمن الممكن يتم إخراجها في صورة شراء ثلاجة لشخص فقير ويحتاج، أو قد تخرج في صورة إعطاء طعام للمحتاجين، وبهذا الصدقة قد تكون قائمة على المال وغير المال.