أحمد موسى للمحافظين: انزلوا القرى والنجوع وتفاعلوا مع المواطنين وشوفوا الناس

أكد الإعلامي أحمد موسى أن حركة المحافظين اليوم كانت حركة تغييرات كبيرة، موضحًا أن الدولة كانت تتابع عمل المحافظين.

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن الـ6 محافظين الذين استمروا في أماكنهم هم محافظو القاهرة والدقهلية والبحيرة والمنيا والشرقية وشمال سيناء، وهناك 7 تم نقلهم إلى محافظات جديدة، و13 محافظًا جديدًا.

وأضاف أن حركة نواب المحافظين كانت ضخمة أيضًا، وهذا أمر هام لأن هناك شبابًا تولوا هذه المهام، ولدينا شباب كثير جدًا.

وأوضح أن هناك محافظين يهتمون بمركز أو اثنين فيه قرى ونجوع، متابعًا: "بقول للمحافظين انزلوا القرى والنجوع وتفاعلوا مع المواطنين وشوفوا الناس، المواطن بيبقى عايز يشوف المسؤول، ده رئيس الجمهورية بينزل القرى فيه محافظين منزلواش قرى".

وأشار إلى أن المواطنين لديهم مشكلات كثيرة لابد أن يراها المحافظ، متوجهًا بالتحية للدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة على سرعة استجابته مع الحالات الإنسانية.

وتابع: "رأيت أحد المواطنين وكان يريد أن أكلم وزير الصحة من أجل حالته، كلمت الدكتور خالد عبدالغفار وكلموا الراجل بعد 5 دقايق، ده دور المسؤول، وأنا حلقة الوصل بين المواطن والمسؤول".

وأوضح أن دور المحافظ أن ينزل ويعمل حملات مفاجئة في الأسواق والمستشفيات ومراقبة الأسعار والمحلات والطرق والنظافة، مشيرًا إلى أن كل محافظ معني بهذا الأمر، وكل واحد يعمل دوره، ولابد أن يعمل الجميع داخل المحافظة لخدمة الأهالي والمواطن رقم واحد.