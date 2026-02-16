قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد واقعة زينة.. نقابة الأشراف تحسم الجدل حول ضوابط منح شهادات النسب
طلب من راكب دفع الأجرة بعملة أجنبية.. القبض على سائق بتطبيق نقل شهير بالبحر الأحمر
75 نسخة فقط.. بورشه 911 كاريرا كابريوليه في إصدار محدود
يبدو غامضا.. مارك فينو: ترامب يتوقع قبول إيران بكل شروطه بشأن الملف النووي
الطقس الآن| أتربة عالقة وأجواء مغبرة على القاهرة
تصل لـ عام ونصف في بريطانيا.. أحمد موسى: قوائم الانتظار في مصر لا تتجاوز 60 يوما
رئيس الوزراء يؤدي واجب العزاء لأسرة الدكتور مفيد شهاب
رسمت رؤيتي منذ 40 عاما.. أبو العينين: فخور بانتمائي لإفريقيا.. ونحتاج لصياغة مختلفة لمستقبل القارة الاقتصادي
يزيد قدرتنا التنافسية.. أبو العينين يطالب بإنشاء تكتل إفريقي للموارد التعدينية
موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة لشهر رمضان
الملك عبد الله لـ ستارمر: يجب ضمان إيصال المساعدات الإنسانية لجميع مناطق غزة
أحمد موسى: 39 مليون قرار علاج على نفقة الدولة منذ 2014 وحتى 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى للمحافظين: انزلوا القرى والنجوع وتفاعلوا مع المواطنين وشوفوا الناس

احمد موسى
احمد موسى
عبد الخالق صلاح

أكد الإعلامي أحمد موسى أن حركة المحافظين اليوم كانت حركة تغييرات كبيرة، موضحًا أن الدولة كانت تتابع عمل المحافظين.

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن الـ6 محافظين الذين استمروا في أماكنهم هم محافظو القاهرة والدقهلية والبحيرة والمنيا والشرقية وشمال سيناء، وهناك 7 تم نقلهم إلى محافظات جديدة، و13 محافظًا جديدًا.

وأضاف أن حركة نواب المحافظين كانت ضخمة أيضًا، وهذا أمر هام لأن هناك شبابًا تولوا هذه المهام، ولدينا شباب كثير جدًا.

وأوضح أن هناك محافظين يهتمون بمركز أو اثنين فيه قرى ونجوع، متابعًا: "بقول للمحافظين انزلوا القرى والنجوع وتفاعلوا مع المواطنين وشوفوا الناس، المواطن بيبقى عايز يشوف المسؤول، ده رئيس الجمهورية بينزل القرى فيه محافظين منزلواش قرى".

وأشار إلى أن المواطنين لديهم مشكلات كثيرة لابد أن يراها المحافظ، متوجهًا بالتحية للدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة على سرعة استجابته مع الحالات الإنسانية.

وتابع: "رأيت أحد المواطنين وكان يريد أن أكلم وزير الصحة من أجل حالته، كلمت الدكتور خالد عبدالغفار وكلموا الراجل بعد 5 دقايق، ده دور المسؤول، وأنا حلقة الوصل بين المواطن والمسؤول".

وأوضح أن دور المحافظ أن ينزل ويعمل حملات مفاجئة في الأسواق والمستشفيات ومراقبة الأسعار والمحلات والطرق والنظافة، مشيرًا إلى أن كل محافظ معني بهذا الأمر، وكل واحد يعمل دوره، ولابد أن يعمل الجميع داخل المحافظة لخدمة الأهالي والمواطن رقم واحد.

صدى البلد أحمد موسى حركة تغييرات كبيرة على مسئوليتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين

دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة

موعد شهر رمضان

البحوث الفلكية تحسم الجدل.. ما موعد أول أيام شهر رمضان في مصر؟

منحة رمضان

بدء صرف منحة رمضان على بطاقات التموين غدًا الثلاثاء

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل في هذا الموعد

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تعلن الموعد النهائي

بطاقة التموين

بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

منحة رمضان على التموين

400 جنيه زيادة على البطاقة.. آلية صرف منحة رمضان على التموين والسلع المتاحة

ترشيحاتنا

الشارقة وناساف كارشي

سقوط الشارقة أمام ناساف الاوزبكستاني يُنهي آماله في دوري أبطال آسيا للنخبة

الدوري الإنجليزي

إجراء عاجل من رابطة الدوري الإنجليزي في شهر رمضان

مودرن سبورت

تعادل مثير بين مودرن سبورت وكهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز

بالصور

يحمي من سرطان المعدة.. نوع خضار يمنع أمراضا خطيرة إذا تناولته يوميا

البصل
البصل
البصل

العودة الكبرى| تعرف على التفاصيل الكاملة لمسلسل "الكينج" في رمضان 2026

مسلسل الكينج
مسلسل الكينج
مسلسل الكينج

ألم الكتف المفاجئ عند النساء .. متى يكون إشارة قلب؟

الم الكتف
الم الكتف
الم الكتف

طريقة عمل الحواوشي البيتي زي المحلات.. بطعم مقرمش وحشوة متبّلة مظبوطة

طريقة عمل الحواوشي البيتي زي المحلات.. بطعم مقرمش وحشوة متبّلة مظبوطة
طريقة عمل الحواوشي البيتي زي المحلات.. بطعم مقرمش وحشوة متبّلة مظبوطة
طريقة عمل الحواوشي البيتي زي المحلات.. بطعم مقرمش وحشوة متبّلة مظبوطة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

المزيد