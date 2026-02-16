قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أول تصريح لمحافظ القليوبية الجديد : العمل بروح الفريق ومتابعة كافة الملفات الحيوية التى تمس المواطنين

محافظ القليوبية الجديد
محافظ القليوبية الجديد
إبراهيم الهواري

أكد المهندس حسام الدين عبدالفتاح محافظ القليوبية أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل بروح الفريق الواحد على كافة المستويات.


وأشار المحافظ فى أول تصريح له عقب أدائه اليمين الدستورية أمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمباشرة مهام عمله محافظاً للإقليم الى التنسيق الكامل مع مختلف الأجهزة التنفيذية، لدفع عجلة التنمية الشاملة، ومتابعة كافة الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطن القليوبي بشكل مباشر، مع وضع حلول عاجلة ومستدامة تلبي تطلعات أبناء المحافظة.
وأعرب المحافظ عن خالص شكره وتقديره لفخامة رئيس الجمهورية على ثقته الغالية وتكليفه بتولي مسؤولية محافظة القليوبية، مؤكداً عزمه على بذل أقصى الجهود لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ووصل الدكتور حسام الدين أحمد عبد الفتاح، محافظ القليوبية، إلى مقر مكتبه بديوان عام المحافظة بمدينة بنها، وذلك عقب أدائه اليمين الدستورية أمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمباشرة مهام عمله محافظاً للإقليم.
وكان في استقباله الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، والمهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد معوض، السكرتير العام المساعد، والدكتور حازم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، إلى جانب القيادات التنفيذية والعاملين بديوان عام المحافظة، الذين رحبوا به متمنين له دوام التوفيق والسداد في أداء مهامه.

