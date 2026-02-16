القبض على المتهم بالتعدى على والدته بالضرب في القليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على والدته بالضرب بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 11الجارى تبلغ لمركز شرطة بنها بالقليوبية من (ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز ) بتضررها من نجلها (عاطل) لقيامه بالتعدى عليها بالسب والضرب بإستخدام سلاح أبيض وعصا خشبية لرفضها منحه مبالغ مالية.



أمكن ضبط المتهم المذكور فى حينه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأنه قام بالتخلص من الآداتين المستخدمتين فى التعدى بإلقائهما .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.