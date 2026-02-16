قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

تبدأ الأربعاء وتستمر لنهاية عيد الفطر.. مواعيد عمل المحال في رمضان

شهر رمضان
شهر رمضان
عادل نصار

أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية ومساعد الوزير، أن مواعيد عمل المحال في شهر رمضان تكون حتى الساعة 2 صباحا، مضيفا أن خدمة "التيك أواي" 24 ساعة.

التنسيق مع المحافظات لتوفير 8825 مركزاً ومنفذاً لبيع السلع الغذائية

وقال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية ومساعد الوزير، في مداخلة هاتفية لقناة ten، إنه تم التنسيق مع كافة المحافظات لتوفير أكثر من 8825 مركزاً ومنفذاً لبيع السلع الغذائية، تشمل معارض "أهلاً رمضان" والمنافذ الثابتة والمتحركة.

وأوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان ضخ الحصص التموينية والسلع الأساسية بأسعار مخفضة تلبي احتياجات المواطنين، بالتوازي مع تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز للتأكد من جودة الخبز المدعم والالتزام بالأسعار الرسمية، مع رفع درجة الاستعداد في المستشفيات ومرافق الإسعاف والحماية المدنية.

مواعيد إغلاق المحال والمولات في رمضان

وأشار الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية ومساعد الوزير، إلى وجود رقابة صارمة لضمان تنفيذ المواعيد الجديدة والالتزام بالقرارات الوزارية، حيث يقوم رؤساء الأحياء والمراكز بمتابعة ميدانية يومية.

 وأكد على تفعيل الربط المستمر بين غرفة عمليات الوزارة وغرف العمليات بالمحافظات لرصد أي مخالفات، مشدداً على التعامل الحازم مع المخالفين وفقاً للقانون المنظم لمواعيد إغلاق المحال، لضمان الانضباط في الشارع المصري وتوفير بيئة هادئة ومنظمة خلال أيام الصيام والاحتفالات بالعيد.

فيما أعلنت الوزارة مواعيد إغلاق المحال التجارية التي سيتم تطبيقها اعتباراً من بعد غد الأربعاء 18 فبراير وحتى نهاية إجازة عيد الفطر. وتقرر إغلاق المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات في تمام الساعة 2 صباحاً يومياً، مع استمرار خدمات "الديليفري" على مدار 24 ساعة.

وفيما يخص الورش داخل الكتل السكنية، تلتزم بالإغلاق في تمام الساعة 10 مساءً، مع استثناء الصيدليات، المخابز، السوبر ماركت، ومحطات الوقود من هذه المواعيد لضمان توفير الخدمات الحيوية للمواطنين.

