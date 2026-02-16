قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

سقوط الشارقة أمام ناساف الاوزبكستاني يُنهي آماله في دوري أبطال آسيا للنخبة

الشارقة وناساف كارشي
الشارقة وناساف كارشي
حمزة شعيب

فرّط نادي الشارقة الإماراتي في فرصته الضعيفة للتأهل إلى الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا للنخبة، عقب خسارته على أرضه بنتيجة 2-1 أمام ناساف الأوزبكي، في الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري لمنطقة الغرب، مساء الإثنين.

ودخل الشارقة اللقاء بشعار لا بديل عن الفوز للحفاظ على آماله في التأهل، مع انتظار نتائج باقي الفرق، في حين كان ناساف قد فقد حظوظه رسميًا بعد جمع نقطة واحدة في سبع مباريات سابقة.

 ورغم ذلك، ظهر الفريق الأوزبكي بصورة أفضل وفرض أفضليته على مجريات اللقاء، بينما بدا الشارقة باهتًا وافتقد الفاعلية الهجومية.

تفاصيل المباراة

بدأ الشارقة المواجهة بشكل جيد، لكنه عانى من غياب اللمسة الأخيرة، ليعتمد ناساف على الهجمات المرتدة قبل أن يفرض سيطرته تدريجيًا على الشوط الأول. 

وألغى الحكم هدفًا لناساف في الدقيقة 27 بداعي وجود مخالفة، قبل أن ينجح الفريق الأوزبكي في التقدم بالدقيقة 30 عبر بوبورعبد الخالقوف بضربة رأس متقنة.

وتألق عادل الحوسني، حارس الشارقة، في التصدي لأكثر من فرصة خطيرة، ليُبقي فريقه في أجواء اللقاء حتى نهاية الشوط الأول.

في الشوط الثاني، تحسن أداء الشارقة وضغط بقوة بحثًا عن التعادل، حتى حصل على ركلة جزاء ترجمها كايو لوكاس إلى هدف في الدقيقة 80. غير أن ناساف حسم المواجهة بهدف قاتل في الدقيقة 87 عن طريق ديمير عبدو نازاروف بتسديدة قوية سكنت سقف المرمى.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، تجمد رصيد الشارقة عند 8 نقاط في المركز التاسع، ليودّع البطولة رسميًا، بينما رفع ناساف رصيده إلى 4 نقاط في المركز الحادي عشر قبل الأخير بمنطقة الغرب.

ويُذكر أن أفضل ثمانية أندية من منطقتي الغرب والشرق تتأهل إلى دور الـ16، المقرر إقامته في مارس 2026، على أن تُقام الأدوار النهائية بنظام التجمع في السعودية خلال أبريل من العام نفسه.

الشارقة الإماراتي دوري أبطال آسيا ناساف كارشي

