قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يؤدي واجب العزاء لأسرة الدكتور مفيد شهاب
رسمت رؤيتي منذ 40 عاما.. أبو العينين: فخور بانتمائي لإفريقيا.. ونحتاج لصياغة مختلفة لمستقبل القارة الاقتصادي
يزيد قدرتنا التنافسية.. أبو العينين يطالب بإنشاء تكتل إفريقي للموارد التعدينية
موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة لشهر رمضان
الملك عبد الله لـ ستارمر: يجب ضمان إيصال المساعدات الإنسانية لجميع مناطق غزة
أحمد موسى: 39 مليون قرار علاج على نفقة الدولة منذ 2014 وحتى 2026
أبو العينين: تمويل المشروعات في أفريقيا يجب أن يعتمد على دراسة جدوى ومواقع مناسبة
موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة رمضان 2026 وقيمتها
الأرصاد تحذر: أتربة عالقة وغطاء سحابي قادم على القاهرة
الضويني عن فرع الرواق الأزهري بالمظلات: صرح جديد لنشر الوسطية وبناء الوعي
دوري أبطال آسيا .. الأهلي السعودي يهزم شباب أهلي دبي 4-3
المواطن رقم واحد.. أحمد موسى عن حركة المحافظين الجدد: لدينا مشكلات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

العودة الكبرى| تعرف على التفاصيل الكاملة لمسلسل "الكينج" في رمضان 2026

مسلسل الكينج
مسلسل الكينج
تقى الجيزاوي

يترقب الجمهور المصري والعربي بشغف كبير عودة النجم محمد عادل إمام في مسلسله الجديد "الكينج"، الذي من المقرر عرضه في رمضان 2026.

والمسلسل يعد واحدًا من أهم الأعمال الدرامية المنتظرة، حيث يجمع بين الإثارة والتشويق مع لمسات من الكوميديا والدراما الإنسانية.

قنوات عرض مسلسل “الكينج”

ومسلسل الكينج مكون من ٣٠ حلقة ومن المقرر ان يعرض خلال شهر رمضان 2026، على شاشة MBC مصر، ومنصة شاهد.


شخصية محمد عادل إمام فى مسلسل "الكينج"

ويجسد الفنان محمد إمام شخصية "حمزة الدباح" ، وقال فى تصريحات صحفية ان الكينج من أكثر الأعمال التي بذل فيها مجهودا حقيقيا على كل المستويات، ويشعر بأن التجربة مختلفة عن أي عمل قدمه من قبل، سواء من حيث الفكرة أو طبيعة الدور أو حجم التصوير، مؤكدا أنه يُفضل تنفيذ معظم مشاهد الأكشن بنفسه، لما يمنحه ذلك من إحساس أكبر بالصدق أمام الكاميرا.

شخصية مصطفي خاطر ضمن احداث مسلسل "الكينج"

ويجسد الفنان مصطفي خاطر شخصية "ياقوت الدباح"، شقيق "الكينج" من الأب والعلاقة بين الشخصيتين قائمة على الصراع والتناقض، حيث يسعى "ياقوت" دائماً إلى جرّ شقيقه إلى طريق الشر والأعمال المنحرفة، ورغبته المستمرة في أن يصبح مثله.

شخصية حنان مطاوع ضمن احداث مسلسل "الكينج"


وتجسد الفنانة حنان مطاوع ضمن احداث المسلسل شخصية "زمزم الدباح" وهى شقيقة حمزة وياقوت الدباح الذى يحسد شخصيتهما محمد عادل إمام ومصطفي خاطر ، وقد وصفت تعاونها مع محمد عادل إمام بأنه من أكثر التجارب ثراء على المستوى الفني، موضحة أن المشاهد التي جمعتهما وان المشاهد بينهما قائمة على الندية والحب والصراع

وطرحت منصة شاهد mbc البرومو الدعائى الثانى لمسلسل “الكينج” من بطولة الفنان محمد عادل إمام وعدد كبير من نجوم الفن ، ومن المقرر ان يشارك فى الموسم الرمضانى 2026.

وسيطر على البرومو اجواء الأكشن وظهر محمد عادل إمام الذى يجسد شخصية حمزة وهو يحاول استرجاع حقه والانتقام ، وظهرت أيضًا وجود قصة حب بينه وبين ميرنا جميل التى تجسد شخصية هدى.

أبطال مسلسل «الكينج»

ويشارك فى مسلسل «الكينج» عدد من نجوم الفن، أبرزهم: محمد إمام، حنان مطاوع، ميرنا جميل، عمرو عبدالجليل، حنان مطاوع، سامى مغاورى، حجاج عبدالعظيم، كمال أبورية، انتصار، مصطفى خاطر، بسنت شوقى، أحمد كشك، ومحمد خميس، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

الكينج رمضان 2026 قنوات عرض مسلسل “الكينج” أبطال مسلسل «الكينج» مسلسلات رمضان ٢٠٢٦

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين

دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة

موعد شهر رمضان

البحوث الفلكية تحسم الجدل.. ما موعد أول أيام شهر رمضان في مصر؟

منحة رمضان

بدء صرف منحة رمضان على بطاقات التموين غدًا الثلاثاء

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل في هذا الموعد

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تعلن الموعد النهائي

بطاقة التموين

بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

منحة رمضان على التموين

400 جنيه زيادة على البطاقة.. آلية صرف منحة رمضان على التموين والسلع المتاحة

ترشيحاتنا

جانب من الواقعة

خبير قانوني يكشف العقوبة القانونية للمتهمين بالتعدي على شاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص في بنها

زاهر الشقنقيري

الشعب الجمهوري: دربنا أكثر من 5000 كادر استعدادا لانتخابات المحليات| خاص

مجلس النواب

تكليف أطباء الأسنان وصيدلة والعلاج الطبيعي.. تحرك في البرلمان لمناقشة ملف خريجي القطاع الصحي

بالصور

العودة الكبرى| تعرف على التفاصيل الكاملة لمسلسل "الكينج" في رمضان 2026

مسلسل الكينج
مسلسل الكينج
مسلسل الكينج

ألم الكتف المفاجئ عند النساء .. متى يكون إشارة قلب؟

الم الكتف
الم الكتف
الم الكتف

طريقة عمل الحواوشي البيتي زي المحلات.. بطعم مقرمش وحشوة متبّلة مظبوطة

طريقة عمل الحواوشي البيتي زي المحلات.. بطعم مقرمش وحشوة متبّلة مظبوطة
طريقة عمل الحواوشي البيتي زي المحلات.. بطعم مقرمش وحشوة متبّلة مظبوطة
طريقة عمل الحواوشي البيتي زي المحلات.. بطعم مقرمش وحشوة متبّلة مظبوطة

الطلاق الصامت يتزايد داخل البيوت.. خبراء يفسرون الظاهرة ويحذرون من آثارها النفسية

الطلاق الصامت يتزايد بصمت داخل البيوت
الطلاق الصامت يتزايد بصمت داخل البيوت
الطلاق الصامت يتزايد بصمت داخل البيوت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: حين يصبح التكافل علما

المزيد