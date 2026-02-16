العودة الكبرى| تعرف على التفاصيل الكاملة لمسلسل "الكينج" في رمضان 2026

يترقب الجمهور المصري والعربي بشغف كبير عودة النجم محمد عادل إمام في مسلسله الجديد "الكينج"، الذي من المقرر عرضه في رمضان 2026.

والمسلسل يعد واحدًا من أهم الأعمال الدرامية المنتظرة، حيث يجمع بين الإثارة والتشويق مع لمسات من الكوميديا والدراما الإنسانية.

قنوات عرض مسلسل “الكينج”

ومسلسل الكينج مكون من ٣٠ حلقة ومن المقرر ان يعرض خلال شهر رمضان 2026، على شاشة MBC مصر، ومنصة شاهد.



شخصية محمد عادل إمام فى مسلسل "الكينج"

ويجسد الفنان محمد إمام شخصية "حمزة الدباح" ، وقال فى تصريحات صحفية ان الكينج من أكثر الأعمال التي بذل فيها مجهودا حقيقيا على كل المستويات، ويشعر بأن التجربة مختلفة عن أي عمل قدمه من قبل، سواء من حيث الفكرة أو طبيعة الدور أو حجم التصوير، مؤكدا أنه يُفضل تنفيذ معظم مشاهد الأكشن بنفسه، لما يمنحه ذلك من إحساس أكبر بالصدق أمام الكاميرا.

شخصية مصطفي خاطر ضمن احداث مسلسل "الكينج"

ويجسد الفنان مصطفي خاطر شخصية "ياقوت الدباح"، شقيق "الكينج" من الأب والعلاقة بين الشخصيتين قائمة على الصراع والتناقض، حيث يسعى "ياقوت" دائماً إلى جرّ شقيقه إلى طريق الشر والأعمال المنحرفة، ورغبته المستمرة في أن يصبح مثله.

شخصية حنان مطاوع ضمن احداث مسلسل "الكينج"



وتجسد الفنانة حنان مطاوع ضمن احداث المسلسل شخصية "زمزم الدباح" وهى شقيقة حمزة وياقوت الدباح الذى يحسد شخصيتهما محمد عادل إمام ومصطفي خاطر ، وقد وصفت تعاونها مع محمد عادل إمام بأنه من أكثر التجارب ثراء على المستوى الفني، موضحة أن المشاهد التي جمعتهما وان المشاهد بينهما قائمة على الندية والحب والصراع

وطرحت منصة شاهد mbc البرومو الدعائى الثانى لمسلسل “الكينج” من بطولة الفنان محمد عادل إمام وعدد كبير من نجوم الفن ، ومن المقرر ان يشارك فى الموسم الرمضانى 2026.

وسيطر على البرومو اجواء الأكشن وظهر محمد عادل إمام الذى يجسد شخصية حمزة وهو يحاول استرجاع حقه والانتقام ، وظهرت أيضًا وجود قصة حب بينه وبين ميرنا جميل التى تجسد شخصية هدى.

أبطال مسلسل «الكينج»

ويشارك فى مسلسل «الكينج» عدد من نجوم الفن، أبرزهم: محمد إمام، حنان مطاوع، ميرنا جميل، عمرو عبدالجليل، حنان مطاوع، سامى مغاورى، حجاج عبدالعظيم، كمال أبورية، انتصار، مصطفى خاطر، بسنت شوقى، أحمد كشك، ومحمد خميس، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.