القبض على عمال نظافة يلقون القمامة أمام المنازل بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم بالتصوير من قيام عمال النظافة بجمع القمامة من أعلى الطريق الدائرى وإلقائها أسفل الطريق أمام المنازل بالجيزة.



بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة الظاهرين بمقطع الفيديو (مشرف بإحدى شركات النظافة، سائق بذات الشركة ) وبحوزتهما السيارة التى يقوما بتحميل القمامة عليها وإلقائها "منتهية التراخيص"، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.



تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال مستقليها.

