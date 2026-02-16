عايزة شهرة وفلوس.. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات رقص خادش للحياء

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى نشرت فيديوهات رقص خادشة على حسابها على تيك توك.

جاء ذلك، بعد أن رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب في قطاع الشرطة المتخصصة، قيام صانعة محتوى، بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن قيامها بالرقص بصورة خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات؛ تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة سيدي جابر في الإسكندرية، وبحوزتها (هاتف محمول "بفحصه؛ تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي").

وبمواجهتها؛ اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي؛ لزيادة نسب المشاهدات، وتحقيق أرباح مالية؛ فاتخذت الإجراءات القانونية.