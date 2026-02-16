بعد انتشار الفيديو.. القبض على المتهم بالتحرش بفتاة بأسيوط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشادة كلامية بين القائمة على التصوير وأحد الأشخاص وإدعائها بقيامه بالتحرش بالفتيات حال خروجهن من إحدى المدارس بأسيوط .

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط الظاهر بمقطع الفيديو (مالك محل ملابس"له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط) .

وبمواجهته قرر أنه حال سيره بأحد الطرق بدائرة القسم إصطدم بإحدى الفتيات دون قصد حال سيرها رفقة أصدقائها فحدثت بينهما مشادة كلامية قامت على إثرها بتصوير مقطع الفيديو وإنصرفا عقب ذلك.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.