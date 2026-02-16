قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحكومة: نستهدف تحقيق طفرة في تحسين بيئة الأعمال وتيسير إجراءات الموافقات والتراخيص
الاتحاد السكندري يحسم ديربي الإسكندرية بهدف نظيف في سموحة
رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تعلن الموعد النهائي
عالم بالأوقاف: يجب استقبال شهر رمضان بنية صادقة وهمة مرتفعة
إقبال متزايد على أكاديمية الشرطة ومبادرة للتواصل بين الطلاب
لا تشربوها في رمضان.. خبيرة تغذية تكشف 4 مخاطر لتناول المياه الغازية
صحيفة يونانية: أثينا ستشارك في اجتماع مجلس السلام القادم حول غزة
الزمالك يفاجئ معتمد جمال بعد الفوز على كايزر تشيفز.. قرار جديد بشأن المدرب الأجنبي
الرئيس السيسي: مصر تدعم كل جهود تحقيق الاستقرار والتنمية في إفريقيا الوسطى
1500 جنيه.. غدًا بدء صرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة
سابها وهِرب.. القبض على سائق ميكروباص أتلف بضاعة سيدة في الجيزة
فكرة عملية في رمضان.. رمضان عبد المعز: اكتب نواهي القرآن وغيّر سلوكك
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الاتحاد السكندري يحسم ديربي الإسكندرية بهدف نظيف في سموحة

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري
حسام الحارتي

حقق الاتحاد السكندري الفوز على منافسه سموحة، بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم، وانتهى منذ قليل، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت الدقيقة 25 هدف التقدم لـ الاتحاد السكندري عن طريق مابولو، قبل أن يقرر الحكم إلغاؤه بعد العودة لتقنية الفار؛ حيث تبين أن اللاعب استخدم يده في تسجيل الهدف. 

وسجل عبد الرحمن مجدي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 77؛ ليمنح زعيم الثغر 3 نقاط مهمة في صراع تحسين موقعه بجدول ترتيب الدوري.

وبهذا الفوز، رفع الاتحاد السكندري رصيده إلى 17 نقطة، بينما تجمد رصيد سموحة عند 25 نقطة في جدول ترتيب الدوري المصري.

وخاض الاتحاد السكندري، المباراة، بالتشكيل التالي: 

محمود جنش - خالد عبد الفتاح - مصطفى إبراهيم - محمود شبانة - كريم الديب - سيفوري إيزاك - دونجا - أفشة - يسري وحيد - أبو بكر اليادي - مابولولو.

دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة

البحوث الفلكية تحسم الجدل.. ما موعد أول أيام شهر رمضان في مصر؟

بدء صرف منحة رمضان على بطاقات التموين غدًا الثلاثاء

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

تطورات أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي.. احتواء داخل القلعة الحمراء.. وشكوى مغربية رسمية وردود نارية من نجوم الأهلي

بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة

رمضان الأربعاء أم الخميس؟ .. موعد إعلان أول أيام الصيام

مفاجأة للمستخدمين.. أول هاتف قابل للطي من "أبل" إليك أهم مواصفاته

ببطارية ضخمة وقدرة شحن جبارة.. ريلمي تغزو الأسواق بهاتف Realme P4 Lite 4G

هونر تسبق سامسونج بإطلاق جهازها اللوحي الجديد Honor MagicPad 4..إليك أهم مواصفاته

الطلاق الصامت يتزايد داخل البيوت.. خبراء يفسرون الظاهرة ويحذرون من آثارها النفسية

منافِسة بورش ماكان.. تسريب صور رانج روفر الجديدة بمواصفات جبارة

رجيم الـ3 أيام يعود بقوة .. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟

عرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير .. تعرف عليه

3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

صفاء نوار تكتب: حين يصبح التكافل علما

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

