الاتحاد السكندري يحسم ديربي الإسكندرية بهدف نظيف في سموحة

حقق الاتحاد السكندري الفوز على منافسه سموحة، بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم، وانتهى منذ قليل، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت الدقيقة 25 هدف التقدم لـ الاتحاد السكندري عن طريق مابولو، قبل أن يقرر الحكم إلغاؤه بعد العودة لتقنية الفار؛ حيث تبين أن اللاعب استخدم يده في تسجيل الهدف.

وسجل عبد الرحمن مجدي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 77؛ ليمنح زعيم الثغر 3 نقاط مهمة في صراع تحسين موقعه بجدول ترتيب الدوري.

وبهذا الفوز، رفع الاتحاد السكندري رصيده إلى 17 نقطة، بينما تجمد رصيد سموحة عند 25 نقطة في جدول ترتيب الدوري المصري.

وخاض الاتحاد السكندري، المباراة، بالتشكيل التالي:

محمود جنش - خالد عبد الفتاح - مصطفى إبراهيم - محمود شبانة - كريم الديب - سيفوري إيزاك - دونجا - أفشة - يسري وحيد - أبو بكر اليادي - مابولولو.